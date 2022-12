GF Vip, Stefano Bettarini contro Alfonso Signorini: "Hai riempito pagine e pagine di tv orrenda"

Ascolta questo articolo

Nella diretta dello scorso lunedì Alfonso Signorini ha annunciato il ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality in onda su Canale 5, con il ruolo di semplice ospite per testare i veri sentimenti di Antonino Spinalbese. Una scelta che però non sembra convincere del tutto i telespettatori e sui social in tanto hanno manifestato i loro dubbi in merito a questa decisione.

Si tratta sicuramente di un fatto storico per i reality, poiché l’influencer viene chiamata nonostante la sua squalifica avvenuta nei scorsi mesi. La ragazza, come dichiarato ai tempi dallo stesso Signorini, è stata accusata di aver usato delle affermazioni pesanti contro Marco Bellavia causando così il suo ritiro dalla trasmissione.

Lo sfogo di Stefano Bettarini sui social

Questa decisione non viene presa bene neanche dagli altri squalificati delle scorse edizioni del “GF Vip”. In seguito allo sfogo di Salvo Veneziano, ove accusa gli autori che sia totalmente ingusto dare una seconda occasione a chi è stato mandato via dalla trasmissione, sottolineando come negli anni passati sono stati tagliati fuori da molti programmi televisivi.

L’ex calciatore invece si scaglia più su Alfonso Signorini: “Ci si aspettava da te, conduttore e condottiero, uomo che aveva grandi responsabilità verso il pubblico sovrano, imparzialità e coerenza, avresti dovuto dare giusto esempio. Tu saresti dovuto essere più di tutti al di sopra delle parti. Tu che a seconda della direzione del vento sventoli come una bandiera. Saresti dovuto essere coerente con te stesso, era tuo dovere farlo, a favore di verità e giustizia. Tu e tu soltanto, che ancora una volta hai dimostrato, se mai ve ne fosse ancora bisogno, di essere abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi, che sei passato costantemente dove l’acqua era più bassa. […] Hai riempito pagine e pagine di tv orrenda“.

Successivamente Bettarini ricorda di essere stato più volte attaccato da Signorini in maniera pubblica, evitando però di avere diritto di replica e così difendersi anche lui in maniera pubblica. Per questo motivo ci tiene a schierarsi con le persone che a oggi non sembrano essere convinti dalla conduzione di Signorini del “Grande Fratello Vip”.

Va comunque detto che l’ex vippone non ha mai preso benissimo la squalifica dalla quinta edizione del reality. Infatti all’epoca, oltre ad aver escluso categoricamente una presunta bestemmia, attaccò Signorini di aver approfittato di questa vicenda con il solo obbiettivo di alzare lo share.