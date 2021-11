GF Vip, Stefania Orlando parla del reality: "Se torno là dentro non esco più"

Stefania Orlando è stata tra le concorrenti più amate della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. L’artista, nonostante sia riuscita a classificarsi solamente in terza posizione dietro a Pierpaolo Pretelli e al vincitore Tommaso Zorzi, può ritenersi estremamente felice per la sua avventura.

Infatti dopo il “GF Vip” ha ritrovato una seconda giovinezza in ambito lavorativo, registrando dopo poco tempo il videoclip del suo vecchio brano “Babilonia” e successivamente quello di “Bandolero”. Negli ultimi mesi invece su Rai 1 ha preso parte al talent “Tale e quale show” condotto da Carlo Conti, ottenendo anche in questo caso dei riscontri molto positivi.

L’ultima intervista di Stefania Orlando

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” la cantante ha rilasciato una lunga intervista a “Casa Chi“, il format del settimanale diretto da Alfonso Signorini e in onda su Instagram. Qui Stefania, parlando della sua avventura al “Grande Fratello Vip”, dichiara di avere soltanto bei ricordi sottolineando di non essersi trattato solamente di un contesto lavorativo ma soprattutto umano dove ha ritrovato parti di se stessa che aveva praticamente dimenticato grazie alla lontananza dalla tecnologia moderna.

Parlando di un suo possibile rientro al “Grande Fratello Vip”, esclude categoricamente questa possibilità: “No io non entrerei sinceramente. Se entro nella Casa non dovete più farmi uscire e mi lasciate lì tutta la vita. Forse perché ci sono stata tanto tempo ed ho incontrato persone molto belle tra cui Rosalinda, mi ha arricchito moltissimo. Se torno là dentro non esco più“.

Su un possibile ingresso di Simone Gianlorenzi invece non si sbilancia più di tanto e, in merito a questa possibilità, interviene direttamente il musicista: “Ma io che entro a fare? Non sono una persona divertente… io poi essendo una persona un po’ accomodante… non litigo. Però sono molto permaloso. Se mi arrabbio poi chiudono la trasmissione, ve lo dico!”.

Nella parte finale poi si parla del rapporto tra Simone e Stefania, ove l’ex gieffina conferma di aver vissuto una piccola crisi con lui a causa dell’imrovviso ritorno alla normalità. Nonostante questo però ha voluto dare tutti i meriti al marito, che è riuscito ad aspettarla senza mai spingere sull’acceleratore.