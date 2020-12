GF Vip, Stefania Orlando lancia una frecciatina a Dayane, ma lei replica: "È il veleno che scorre"

Le cose tra le due coinquiline del “Grande Fratello Vip“, Stefania Orlando e la modella brasiliana Dayane Mello, non procedono tutte e rose e fiori. Da qualche tempo infatti le due ragazze hanno iniziato ad avere dei piccoli dissapori, che col tempo si sono amplificati, fino a raggiungere anche dei momenti di discussione e incomprensioni.

Le due ragazze non mancano mai occasione per potersene dire quattro, anche durante le prove che la produzione sottopone i partecipanti al reality, come è accaduto questa volta. Sembra infatti che durante la prova di linguaggio del nuovo millennio “#wannabeinfluencer“, è stato possibile assistere a una sorta di guerra fredda tra la Mello e Stefania, con tanto di frecciatine e risposte a tono.

Il gioco consisteva che un concorrente doveva dire qualcosa a un partecipante; Tommaso Zorzi sceglie Stefania Orlando e caso vuole che venisse sorteggiata proprio la Mello. La Orlando non ha resistito alla tentazione e ha iniziato a dirgliene quattro: “Io devo dire che veramente non sopporto le persone che hanno sbalzi d’umore la mattina, che un giorno ti fanno l’occhiolino, un giorno non ti salutano, un altro ti abbracciano o sorridono, mentre un altro non ti guardano, oppure non lavano il piatto e aspetta siano gli altri a farlo. E non le sopporto“.

Dayane Mello: La risposta piccata

Dayane non è stata di certo a guardare mentre Stefania criticava il suo operato. Inizialmente ha preferito assumere un atteggiamento passivo/aggressivo, affermando: “Io non mi alzo neanche perché questa non sono io, perché non è così“. A tutto questo si aggiungono però le parole scherzose di Tommaso Zorzi, che ha provato a stemperare gli animi che si stavano evidentemente surriscaldando.

Dopo poco la Mello ha deciso di voler rispondere a tono la Orlando, ma con la complicità di Zorzi. Tommaso infatti ha fatto partire la base della “vendetta” dicendo a Stefania di avere un lato della bocca sporco, a qual punto è intervenuta la modella brasiliana: “È il veleno che scorre“. La orlando ha poi replicato ma alla fine la discussione si è conclusa con un nulla di fatto. Non resta dunque che attendere per capire se ci sarà o meno un confronto tra le due per appianare le divergenze.