GF Vip, Stefania Orlando furente e delusa dalla Ruta e da Zorzi: "Vi siete messi contro di me"

Furia e delusione, ecco quali sono i sentimenti che ha provato nella ultime ora la gieffina Stefania Orlando, sentimenti che ha provato prevalentemente verso coloro che ha reputato amici nella casa, ovvero Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta. La Orlando infatti, durante le ultime ore trascorse nella casa, non ha potuto fare a meno di manifestare il suo dissenso, la sua rabbia e la sua delusione verso i due personaggi nella casa.

Partendo proprio dalla Ruta, la Orlando si è dichiarata altamente sorpresa quando ha scoperto che i passati dissapori con la donna sono tutt’altro che conclusi e chiariti, tanto che Maria Teresa pare che si sia lamentata di sentirsi esclusa dalle sue coinquiline e dalla Orlando stessa.

Inquietudine della Ruta che Stefania era più che convinta di aver chiarato in passato, ma a quanto pare non è stato così. In seguito Stefania ha dichiarato alla Ruta che in questo modo la metteva in cattiva luce, facendola passare per una cattiva amica.

Lo sfogo e la delusione di Stefania Orlando

La delusione raggiunge poi l’apice quando poi apprende la nomination da parte di Tommaso Zorzi, l’ultima persona verso la quale si aspettava di ricevere la nomination, tanto che ha dichiarato, mentre si sfogava con la Ruta: “Ho ricevuto una stilettata – per poi aggiungere – Fate il vostro percorso, io resterò da sola“.

A quel punto decide di entrare nella stanza proprio Tommaso, che sentendo le urla tenta di voler calmare la situazione, ma con scarso successo. La Orlando infatti sembra quasi inconsolabile, crollando in un pianto di rabbia, aggiungendo anche: “Vi siete messi contro di me“. In ultimo la donna accusa anche Maria Teresa di ritrattare continuamente quanto afferma, contraddicendo le sue stesse parole precedentemente affermato, tanto che ha chiosato stizzita: “Mi hai rotto il ca**o. Prenditi la responsabilità di quello che dici“, per poi lasciare la stanza e chiudere così la discussione. Di certo le cose non stanno andando per il verso giusto nella casa. Cosa accadrà ora? Non resta che attendere ulteriori risvolti.