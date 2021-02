GF Vip, Stefania Orlando e le parole al miele per Tommaso Zorzi: "È una persona meravigliosa"

Quasi tutti gli argomenti e discussioni nati in questa quinta edizione del “Grande Fratello Vip” hanno come tema l’omosessualità. Tra i primi a confessare di essere gay è stato Gabriel Garko, ospite del reality show, affermando così di aver avuto una relazione montata a hoc sia con Adua Del Vesco che Eva Grimaldi.

Da svariati mesi invece si parla di una possibile relazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, l’ultima eliminata della trasmissione. In un primo momento l’italo brasiliana ha rivelato di provare ancora un forte sentimento per l’attrice, anche se nella puntata del 26 febbraio ritratta leggermente le sue dichiarazioni ammettendo che questo amore sarebbe scomparso due o tre mesi fa.

L’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

Oltre sempre alla solita storia legata tra Dayane e Rosalinda, il conduttore ha voluto toccare nuovamente l’argomento legato all’omosessualità con l’amicizia tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. In merito a questo argomento Alfonso Signorini ha fatto una domanda all’ex compagna di Andrea Roncato che, come è possibile vedere sui social, non viene molto apprezzata dal pubblico da casa.

Alfonso Signorini, come riportato dal sito “Fanpage“, fa una domanda ben precisa a Stefania Orlando: “Ho saputo che il tuo migliore amico è gay. Pensi sia un caso che sei diventata amica di Tommaso? Ho moltissime amiche che hanno omosessuali come migliori amici, perché dicono che sono amici meravigliosi”.

La risposta di Stefania Orlando però allontana tutti i luoghi comuni: “Io non amo ruolizzare: è soltanto un caso. Io divido il mondo tra brave persone e persone meno brave. A me piacciono le persone perbene, le persone con cui sto bene. Se succede che siano gay è un caso, non vado a cercare quello. Tommaso è una persona meravigliosa, al di là del suo orientamento sessuale”. I social hanno immediatamente apprezzato queste parole, guadagnando così ulteriori punti per la puntata finale di lunedì.