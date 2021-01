GF Vip, Stefania Orlando e la richiesta a Zorzi di litigare per finta: la confessione di Tommaso

Un ballo di troppo per Tommaso Zorzi con Dayane Mello, un ballo che ha scatenato l’ira e, sotto certi aspetti, la gelosia della presentatrice Stefania Orlando. Sguardi accigliati e mancati saluti, ecco l’atteggiamento di Stefania nelle ultime ore nei confronti di Tommaso, tanto che il ragazzo a più riprese ha chiesto spiegazioni in merito a questo comportamento, senza ricevere enormi risultati.

Un nuovo e interessante risvolto però è nato proprio da una confessione di Tommaso nelle ultime ore. Sembra che infatti il giovane influencer abbia rivelato, prima a Cecilia Capriotti a tavola, poi alla De Grenet nel corridoio, che in realtà questi atteggiamenti schivi e tendenti alla lite della Orlando, siano in realtà il frutto di piani studiati a tavolino e proposti dalla stessa Orlando.

Tommaso Zorzi confessa i finti litigi della Orlando

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è nato quindi un nuovo punto su cui focalizzarsi. Sembra infatti che Zorzi abbia rivelato alla Capriotti che in realtà questi comportamenti di Stefania non sono per nulla naturali, tanto che in passato la donna ha fatto la proposta all’influencer di aumentare il numero delle liti, ovviamente per finta, proprio per incrementare la visibilità e incentivare le clip dei litigi, che sicuramente sono sempre ben visti dal pubblico esterno.

Ecco quanto affermato da Zorzi, mentre parlava con Cecilia: “Ma senti ti va se questa settimana litighiamo, se facciamo finta. Io le ho detto ‘guarda, queste cose non le faccio’. E le ho pure detto che io a litigare con lei ci rimango male veramente“. Sembra dunque che Tommaso si sia ampiamente rifiutato a questo genere di finzione.

Oltre Cecilia, anche Samantha è stata messa al corrente dell’accaduto da parte di Zorzi: “Diceva di litigare per avere le clip. Io ste cose non le faccio, amore. Ora capisco perché prende il pretesto (…) Io non ci sto così“. Al momento Stefania non è ancora al corrente che Tommaso ha rivelato questa ipotetica proposta fatta all’influencer. Chissà come reagirà ora che ne verrà a conoscenza, se nascerà, per l’ennesima volta, la lite tra i due; non resta che attendere per scoprirlo.