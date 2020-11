GF Vip, Stefania Orlando dichiara alla contessa di averla nominata: la reazione della De Blanck

La contessa De Blanck si ritrova in ballottaggio insieme a Francesco Oppini. Non sembra averla presa benissimo, tanto che ha inveito aspramente contro la new entry Giulia Salemi e con Rosalinda Cannavò. Se è pur vero che con la Del Vesco la contessa ha sempre nutrito una certa antipatia, ora sembra che per la De Blanck anche la Salemi rientri nella cerchia delle persone da evitare.

Ma non solo le due ragazze hanno deciso di virare la loro nomination sulla contessa; al coro si aggiunge anche il nome di Stefania Orlando che, se inizialmente ha cambiato il suo voto nei confronti della De Blanck, ad un certo punto si è sentita quasi in colpa. La Orlando infatti si è ritrovata in cucina, insieme a Tommaso Zorzi, la Del Vesco e Giulia Salemi, ed appariva visibilmente indecisa se confessare o meno alla contessa che il terzo voto è stato il suo.

Dopo un susseguirsi di tira e molla da parte di Zorzi, che provava a convincere la Orlando a confessare la nomination: “La settimana scorsa l’ho nominata io e mi sono beccato e dovete farlo pure voi“, alla fine Stefania cede ai carichi da 90 lanciati da Zorzi e si rivolge alla contessa con fare gentile: “Patrizia io però ti devo dire una cosa. Ti ho nominato pure io“.

La reazione della contessa alla confessione della Orlando

A quel punto è partita la reazione di Patrizia che nessuno si aspettava. Se alla nomination da parte della Salemi e della Cannavò la contessa ha reagito in maniera spropositata, sentendosi ferita e tradita, alla Orlando invece la reazione è stata molto più mite e pacata, tanto che si è limitata soltanto a dire: “e hai fatto male” corroborata da qualche altra frase poco comprensibile dalle telecamere.

In giornata Stefania e la contessa avranno modo di parlare e di confrontarsi, magari potrebbe cambiare la posizione di Patrizia, passando da quell’atteggiamento pacato avuto ieri, a uno più alterato e deluso; non resta che attendere ulteriori risvolti.