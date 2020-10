GF Vip, Stefania Orlando ammette di aver usato psicofarmaci prima della puntata

Il clima nella casa del “Grande Fratello Vip” è costantemente teso e si fa particolarmente rovente poco prima della diretta del lunedì e del venerdì sera. Niente di strano, dunque, se i protagonisti del reality show sono un po’ in ansia nell’attesa di scoprire quello che Alfonso Signorini e gli autori hanno in serbo per loro. Ma nessuno immaginava che l’ansia potesse essere così ingestibile da portarli ad assumere degli psicofarmaci.

Sì, perché la frase pronunciata a mezza voce da Stefania Orlando parla chiaro. Poco prima della diretta, la bionda conduttrice si trovava seduta sul divano accanto al suo grande amico Tommaso Zorzi. Già vestita e truccata per la puntata, a un certo punto la Orlando se ne è uscita con questa frase, che per sua sfortuna si è sentita benissimo: “Io ho preso uno Xanax”.

Per chi non lo sapesse, Xanax è il nome commerciale dell’alprazolam, molecola che appartiene alla classe farmaceutica delle benzodiazepine, ovvero dei potenti calmanti utilizzati contro gli attacchi di panico e le forme d’ansia più gravi e resistenti. Ovviamente non si tratta di un medicinale da banco: al contrario deve essere prescritto dal medico in caso di reale bisogno.

Consapevole di ciò, Tommaso ha sgranato gli occhi, pensando inizialmente che l’amica scherzasse. Ma uno sguardo eloquente di Stefania gli ha fatto capire che diceva sul serio. Proprio in questo momento, la regia si deve essere resa conto di quello che stava inquadrando – e di quello che i telespettatori stavano ascoltando – così ha staccato immediatamente, cambiando inquadratura.

Il danno però era fatto e su Twitter qualcuno aveva già cominciato a parlare della cosa. Possibile – si sono interrogati gli utenti dei social – che una puntata in diretta di un reality show possa dare così tanta ansia da costringere una concorrente ad assumere uno psicofarmaco per calmarsi?