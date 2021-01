GF Vip, Stefania litiga con Dayane: "Ho sbagliato a parlarti, hai strumentalizzato la mia frase"

Ore abbastanza concitate nella casa del “Grande Fratello Vip“; protagoniste, ancora una volta, sono la presentatrice Stefania Orlando e la modella Dayane Mello. Stefania appare oggi più che intenzionata che mai ad arrivare fino in fondo al gioco, ritrovandosi tra i finalisti, e lo stesso dicasi per la Mello. La Orlando infatti ha anche fatto alcune affermazioni che non sono proprio andate a genio alla modella.

Stando a quanto riportato da Stefania, che si dichiara più motivata di prima, pare che sia disposta anche a nominare le new entry e di certo cercherà di evitare di mettere in rischio il posto dei veterani. Un concetto che di non ha trovato il favore di Dayane, che nonostante il recente ingresso dei nuovi ragazzi, trova comunque ingiusto questa forma di coalizione, vecchi contro nuovi.

La lite tra Stefania e Dayane

Dayane a questo punto decide di parlarne nella stanza Beauty, dove era presente Cecilia Capriotti, la quale, una volta appresa la notizia, ha dichiarato: “Fa tanto l’amica delle donne e poi… l’ho idealizzata allora. È un tradimento“.

Si passa a questo punto ai fatti, ovvero Dayane decide di affrontate Stefania, facendo quindi nascere un nuovo litigio, con la Capriotti presente. La presentatrice afferma che Dayane non solo ha capito male, ma che ha addirittura strumentalizzato la sua frase, distorcendone il significato: “Hai strumentalizzato una mia frase, l’hai riportata distorta. Ho sbagliato a parlare con Dayane. È questo il punto“, pentendosi dunque di aver fatto questa confessione alla modella.

Stefania, caldeggiando ovviamente la sua ragione, aggiunge: “Se io dico che vorrei che le persone che hanno iniziato con me vadano avanti non si può riportare Stefania nomina i nuovi, è stato un colpo basso“. In tutto questo però, il pubblico da casa ha poco gradito quel comportamento così doppia faccia della Capriotti, che dopo il litigio aveva consola Dayane, dandole manforte e poi il giorno dopo si ritrova a consola la Orlando, appoggiando questa volta la sua tesi. Nella prossima puntata si riprenderà sicuramente il discorso e si potrà assistere a un confronto.