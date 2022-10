GF Vip, squalificata Ginevra Lamborghini per il caso Marco Bellavia: "Mi faccio schifo, non sono una persona cattiva"

Ascolta questo articolo

Il primo provvedimento al “Grande Fratello Vip” per il caso di Marco Bellavia ricade nei confronti di Ginevra Lamborghini. Durante l’ultima puntata del 3 ottobre Alfonso Signorini non ha voluto sentire ragioni e, dopo aver mostrato alcune clip ai concorrenti, comincia con le sanzioni.

Dopo la ramanzina iniziale, il direttore del settimanale “Chi Magazine” chiama Ginevra in confessionale: “Ti giuro, non sai la rabbia che mi fai in questo momento. Sei una ragazza speciale ma hai detto una cosa di una gravità inaudita”. Tra l’altro Signorini rivela di esserci rimasto male poiché in passato la Lamborghini avrebbe subito proprio degli atti di bullismo e quindi si sarebbe aspettato più solidarietà.

Ginevra prova a giustificarsi in tutti i modi, rivelando come se ne sia accorta del disagio di Marco solamente dopo l’annuncio del suo ritiro dato da Attilio Romita. Il conduttore però non si lascia abbindolare dalle sue dichiarazioni e, come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, annuncia la sua squalifica.

“Purtroppo hai associato quel tipo di reazione di Marco a una piaga sociale che è troppo viva, perché per il bullismo c’è gente che si è suicidata, che crede di essere carnefice anziché vittima” ha affermato Signorini per poi aggiungere: “Di fronte a questo purtroppo devo dirti che è qualcosa di inaccettabile. Apprezzo le tue scuse ma purtroppo non bastano. Hai fatto una scemenza. Sei ufficialmente squalificata dal gioco. Te lo dico da un lato con la morte nel cuore e dall’altro con la consapevolezza che questa è la decisione più giusta”.

La vippona scoppia immediatamente in lacrime dopo la sentenza: “Mi dispiace, mi faccio schifo. Mi dispiace, non sono una persona cattiva”. Il pubblico, sia sui social che in studio, però apprezza la scelta presa da Signorini che, dopo il suo annuncio, si sente in sottofondo uno scrosciante applauso.