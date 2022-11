GF Vip, Spinalbese e Fiordelisi chiusi in magazzino. Edoardo perde il controllo: "Faccio un macello!"

Ascolta questo articolo

Nella diretta del “Grande Fratello Vip” andata in onda ieri lunedì 7 novembre su Canale 5, abbiamo assistito al confronto tra Antonella Fiordelisi e il suo ex fidanzato. Questo incontro ha scosso non poco la vippona che, finita la puntata, ha mostrato tutto il suo disagio cercando conforto in Nikita Pelizon.

Dopo aver parlato a lungo con lei, la Fiordelisi ha deciso di ritirarsi in magazzino insieme ad Antonino Spinalbese, per trovare quella solitudine che l’avrebbe aiutata a capire meglio da cosa nascesse questo suo disagio e come poter fare per superare tutti quei sentimenti contrastanti.

Il malessere di Antonella Fiodelisi e la sfuriata di Edoardo

“Io l’ho visto strano, molto dimagrito e stava male si vedeva. Con lui vedendolo oggi non stava come quando l’ho visto l’ultima volta. Era molto più muscoloso e in carne adesso stava magrissimo. Lui sta male e io soffro se ci penso. Io non l’ho mai visto piangere. Lui mi ha fatto da padre, migliore amico, fratello e poi fidanzato. Forse uno che mi ha amato così non l’ho mai avuto. Ormai l’ho preso“, ha confessato Antonella visibilmente preoccupata per le condizioni in cui ha ritrovato l’ex fidanzato.

Chi non ha preso bene questo ritiro spirituale è stato Edoardo Donnamaria che, con l’orecchio incollato alla porta del magazzino, ha cercato in tutti i modi di ascoltare la conversazione tra i due. Spazientito per non riuscire a capire cosa stava succedendo dietro quella porta, si è recato in giardino dove ha perso completamente il controllo delle sue emozioni, così come riporta il sito Biccy.it

Lì ha trovato Edoardo Tavassi e Luca Salatino che hanno raccolto il suo sfogo: “Mi può dare fastidio se piange per un altro? Non sono proprio contento di vederla così. Perché ca**o ti vai a chiudere in magazzino. Questa è la volta buona che faccio un macello. Vado in galera. Una cosa che non succederà mai però…Io posso essere comprensivo e tutto però c’è un limite. Ma perché si sono chiusi dentro e non vanno in giardino. Sembra che stanno facendo chissà cosa. Se si mettevano qui in un angolo io mica andavo a dargli fastidio. E non è colpa di Antonino, ma impazzisco perché lei si è nascosta con lui. Perché si è dovuta mettere nel magazzino chiusa? Me rode, prima parlava con Nikita davanti a tutti. Adesso invece guarda caso è con lui e si chiude. Non mi vorrei incavolare però non mi torna”.