GF Vip Spagna, Adara Molinero scarica Gianmarco Onestini in diretta tv: "Sei un egoista"

L’affaire di Gianmarco Onestini e Adara Molinero continua a stare sulla cresta dell’onda del gossip, nonostante siano passate alcune settimane dalla fine del Grande Fratello spagnolo. Per chi non lo sapesse, il fratello minore di Luca Onestini ha fatto parecchio discutere il pubblico telespettatore del reality per aver fatto perdere la testa alla bella Adara, concorrente già sposata e madre di un bambino di 6 mesi.

Tra i due sembrava essere sbocciato l’amore, invece è esplosa una vera e propria lite con tanto di accuse piuttosto dure. Secondo la bella spagnola, Gianmarco sarebbe una persona poco affidabile e interessata soltanto alla visibilità televisiva. Durante una puntata di Sabato Deluxe, Adara Molinero ha mostrato alcuni messaggi privati che si scambiava con Gianmarco Onestini.

L’ex gieffina spagnola ha poi raccontato che l’idillio amoroso con Gianmarco si è distrutto, confessando di essere rimasta piuttosto delusa e amareggiata dal suo comportamento. Come se non bastasse, la donna ha accusato Onestini Jr di essere un bugiardo e un manipolatore che ha finto di amarla soltanto per crearsi un’immagine positiva in televisione. Gianmarco dal canto suo, ha tentato di ricucire il rapporto e smentire queste dichiarazioni, chiamando in diretta la trasmissione di Tele Cinco.

La bella modella iberica però, non ha voluto sentire ragioni e si è scagliata nuovamente contro l’italiano: “Hai pensato soltanto a te stesso. Tu non provi sentimenti nei miei confronti, sei un egoista”. Insomma, che cosa accadrà tra i due in futuro? Interverrà di nuovo il fratello maggiore Luca per prendere le difese di Gianmarco? Questo è ancora tutto da scoprire.

Infine, Adara Molinero ha parlato della sua attuale vita sentimentale, confessando di aver chiuso definitivamente i rapporti sia con Gianmarco e che con il marito Hugo Sierra. Insomma, a quanto pare Adara è una madre single e sembra aver voltato pagina in maniera definitiva per iniziare un nuovo capitolo della sua vita. Per ora, la Molinero vuole godersi l’amore per suo figlio Martin e per la propria famiglia.

Adara, nonostante le dure critiche per la sua decisione di lasciare suo marito Hugo, è riuscita a vincere il Gran Hermano Vip. La giovane classe 1993 si è classificata prima battendo Alba Carillo, a cui è stata affidata la medaglia d’argento e a Mila Ximenez, che si è aggiudicata il terzo posto.