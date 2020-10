GF Vip sotto accusa, televoto falsato: la polemica dal web

Non si placano le polemiche intorno al televoto del reality “Grande Fratello Vip“. Appena poche settimane fa infatti, il web aveva evidenziato delle anomalie riguardanti il televoto. Tali irregolarità, evidenziate dal pubblico del web, riguardano infatti la scelta del personaggio da far uscire dalla casa.

Una dinamica che di fatto non è apparsa molto chiara a tutti. La questione, nata qualche settimana fa, riguardava quel salvataggio in extremis di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, grazie a dei presunti account di origine spagnola, consentendo ai personaggi succitati, di fare il pieno di voti affinché evitassero l’eliminazione diretta dalla casa.

Oggi una nuova polemica è nata intorno all’eliminazione a sorpresa di Guenda Goria. Stando ai vari pronostici, Guenda era forse tra i personaggi più graditi all’interno della casa, tanto che la sua uscita dalla porta rossa ha destato non pochi sospetti da parte del web. Sembra infatti che molti utenti hanno iniziato a riportare tutta una serie di vicende, riguardanti proprio il meccanismo del televoto.

Televoto falsato: la questione degli account fasulli

Nonostante sia contro il regalmento, alcuni utenti hanno iniziato a riportare ipotesi circa l’esistenza di migliaia di account fasulli, creati appositamente per salvare un personaggio sotto nomination. Con la stessa modalità sembra che possano esistere anche altrettanti account fake, in grado invece di incentivare l’eliminazione di un altro personaggio.

C’è addirittura chi afferma che esistono persino dei gruppi su Telegram dove, in cambio di soldi, si votano i partecipanti all’interno della casa, decidendo quindi chi deve continuare la sua avventura nel reality e chi invece deve uscire. Ovviamente nulla ancora è dato per certo, quanto riportato è solo il frutto di accuse fatte su supposizioni, ma di certo restano accuse molto pesanti, che non possono rimanere inascoltate. Cosa succederà ora? La produzione del GF risponderà a tali accuse? Prenderà provvedimenti in merito? Non resta che attendere nuovi risvolti sulla questione.