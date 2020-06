GF Vip, Sossio Aruta pronto per il bis: arriva la candidatura a Signorini

Sossio Aruta ha partecipato all’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“, arrivando in finale e classificandosi al terzo posto. L’avventura di Sossio nella casa più spiata d’Italia è stata però particolare, difatti l’ex cavaliere del trono over di “Uomini e Donne” è arrivato in corsa e soprattutto pochi giorni prima che scoppiasse la pandemia da Coronavirus.

Quest’ultima edizione del reality show più longevo della televisione è stata alquanto anomala, con il conduttore Alfonso Signorini che non riusciva più a raggiungere gli studi Mediaset a Roma e dunque doveva accontentarsi di condurre il reality da Milano, il pubblico in studio che non c’era e i ragazzi chiusi in casa che venivano aggiornati costantemente, potevano avere la percezione di quanto stesse accadendo, ma non vivevano né toccavano con mano, il tutto.

Le sorprese sono state abolite, così come è sopraggiunta la chiusura anticipata e proprio in questo clima, Sossio ha vissuto il suo Grande Fratello. Il calciatore, insoddisfatto si è candidato per rivivere l’avventura e questa volta in maniera regolare. E così attraverso il proprio profilo Instagram, Aruta ha mandato un vero e proprio messaggio a Signorini, con l’intento di vivere un GF bis.

Sossio, ha postato una foto che lo vede nel confessionale della casa e rivolgendosi ai suoi followers, ha dichiarato: “Prima o poi ci tornerò. Non mi sono confessato abbastanza! È stata un’esperienza molto forte, mi dispiace solo essere arrivato per ultimo e troppo tardi e con la pandemia in corso. Oserei definirlo un viaggio incompleto. Tutto ciò mi ha penalizzato. […] Patrick 2 la vendetta!“.

Sossio vorrebbe fare come Patrick Pugliese, il quale è già entrato per ben tre volte nella casa, come concorrente. In chiusura di post, Aruta non solo ha taggato Patrick, ma anche Signorini, segno questo che il calciatore si è ufficialmente e pubblicamente candidato per vivere una nuova avventura all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”. Chissà se Signorini accoglierà la sua richiesta e la realizzerà.