GF Vip, sospetto caso Covid per un potenziale concorrente

I telespettatori del Grande Fratello Vip 5, così come gli inquilini della casa, erano già stati avvisati del fatto che lunedì 26 ottobre sarebbero entrati tre nuovi concorrenti. Si tratta di Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma, rispettivamente ex calciatore e influencer affermate su Instagram. C’era dunque grande attesa per capire come questi ingressi a reality show ormai avviato da oltre un mese e mezzo avrebbero potuto alterare gli equilibri di un gruppo già consolidato.

E invece la diretta è cominciata con un annuncio del tutto inaspettato di Alfonso Signorini. Il conduttore e autore del GF Vip ha fatto sapere al pubblico (i concorrenti sono stati avvisati solo a fine puntata) che, pochi minuti prima dell’inizio della trasmissione, lui e gli autori hanno ricevuto una brutta notizia, ovvero quella di un sospetto di positività al Covid di uno dei tre nuovi vip che dovevano entrare nella casa.

Ovviamente, sebbene la positività di uno dei tre nuovi concorrenti sia ancora tutta da provare, la produzione non poteva assolutamente assumersi un rischio del genere. Tutti i concorrenti sono infatti in isolamento da ben due mesi, calcolando anche il periodo precedente all’entrata nella casa, e inserire un nuovo elemento dallo stato sierlogico dubbio potrebbe rivelarsi una catastrofe, poiché infetterebbe tutti.

Ora quindi verranno svolti tutti gli approfondimenti medici del caso, sia per la sicurezza del vip coinvolto che per quella di chi attualmente vive nella casa di Cinecittà. Non è dato però sapere chi dei tre concorrenti potrebbe essere positivo, anche se si è già scatenata la “caccia all’infetto“.

In attesa di capire cosa succederà, dunque, per adesso gli equilibri nella casa resteranno gli stessi e non è da escludere che Signorini e il suo staff possano ripiegare su altri personaggi che pare tengano già “in caldo”, pronti a entrare nel caso si dovesse rendere indispensabile passare al piano B.