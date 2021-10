GF Vip, Sophie si allontana da Gianmaria: "Tra noi due non c’è dialogo"

Nulla da fare, al momento la presunta storia d’amore tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, stenta a decollare. Il ragazzo ha manifestato più volte l’interesse nei confronti dell’ex volto di “Uomini e Donne”, ma al momento sta ricevendo solamente dei due di picche.

La Codegoni, sia durante la diretta del 29 ottobre che nelle scorse settimane, è stata piuttosto sincera nei riguardi di Gianmaria, dichiarando di provare soltanto un’attrazione fisica ma non riesce a spingersi oltre. Per l’ex fidanzato di Belén Rodríguez e Dayane Mello a oggi ogni tentativo di conquistare il suo cuore sta risultando un buco nell’acqua.

L’ultimo confronto tra Sophie e Gianmaria

Come riportato testualmente dal sito “Gossip Blog“, in quest’ultima puntata del “GF Vip” Sophie scarica Gianmaria rivelando di averci anche provato nello spingersi oltre alla semplice attrazione fisica: “Io ho sempre detto sono pronta ad una conoscenza. Anche se non sei il mio tipo di uomo, c’è una bella chimica. Questa conoscenza non viene perché con Gianmaria non c’è dialogo, se c’è lo chiude”.

Nella discussione si intromette Soleil, ove afferma che se lei volesse Gianmaria cadrebbe immediatamente ai suoi piedi. Questa ipotesi però viene smentita dal diretto interessato: “Per lei ho provato sentimenti davvero molto forti ma mi sono accorto che non era il mio tipo donna come io non ero il suo tipo di uomo, non c’è mai stata malizia nei suoi confronti. Era una storia destinata a finire“.

Intanto la conoscenza tra Gianmaria e Sophie sta cominciando a insospettire i concorrenti all’interno della casa. A dimostrazione di questa indifferenza viene dalla scelta degli altri vipponi di mandarlo al televoto insieme a Francesca Cipriani e Carmen Russo, ove viene accusato, in particolar modo da Giucas Casella, di essere una persona pesante.