GF Vip, Sophie prende in giro Gianmaria: "Si annusa le dita dopo che si gratta lì, ma che schifo"

Una gag irriverente, fatta inconsapevolmente da Gianmaria Antinolfi, che ha destato ilarità e divertimento in chi ha visionato la scena. Il noto concorrente del Grande Fratello Vip è stato di fatto beccato mentre si grattava le parti intime e poco dopo ha portato le dita al naso per annusarle. Insomma un gesto che ha disgustato non poche persone e allo stesso tempo divertito altre.

Non poteva però non essere oggetto di scherzo e derisione, scherzo che a quanto pare non è stato molto apprezzato dall’ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante non è ancora chiaro come i concorrenti del Gf Vip abbiano preso conoscenza del gesto, sembra che sia stata Sophie a prendere la palla al balzo, prendendo in giro Gianmaria del gesto appena compiuto.

Sophie Codegoni su Gianmaria: “Ti chiameranno dito profumato”

La Codegoni ha iniziato infatti a prendere in giro Antinolfi, chiamandolo “Dito profumato“. Come riportato da Biccy, ecco come ha esordito Sophie in merito al gesto di Gianmaria: “Giammy si annusa le dita dopo che si gratta lì…Dai ma che schifo ragazzi…Inutile che neghi…Fuori da qua ti chiameranno ‘dito profumato’…“

Gianmaria inizialmente sembrava prendere bene lo scherzo, ma poi qualcosa in lui ha iniziato a cambiare, diventando serio, tanto da prendere la cosa sul personale, assumendo infatti un atteggiamento difensivo, contrattaccando le parole di di Sophie: “Ma che stai dicendo? Ma quando mai? Ma tu non stai bene. Stai scherzando vero? Non è come stai dicendo tu […] Mi chiameranno dito profumato? E a te chiameranno brufola pensa un po’ la schifezza…Hai un allevamento in faccia di brufoli, stanno gli allevatori che già chiedono di te…“.

Sophie non è intenzionata a mollare la presa, continuando imperterrita con il suo scherzo, ma a quel punto Gianmaria assume un tono molto più perentorio: “E comunque smettila qua falla finita…“. Insomma per la serie ‘lo scherzo è bello finché dura poco’, Antinolfi ha dato un taglio netto alla storia, anche per evitare che la cosa andasse troppo avanti, facendone un affare di stato.