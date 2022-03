GF Vip, Sophie parla a Jessica riferendosi a Barù: "Non dobbiamo mai pregare nessuno di far parte della nostra vita"

Jessica Selassié continua a essere di malumore all’interno della casa per via del suo rapporto piuttosto travagliato con Barù. La principessa etiope sta facendo di tutto pur di conquistare la sua fiducia, ma per il momento il vippone non ne vuole sentire ragioni e continua a chiudere ogni tipo di porta.

Sophie Codegoni, durante la serata di ieri, prova a farla ragionare: “Devi farti rispettare di più. Non dare il potere a nessuno di poterti mettere sotto giudizio, soprattutto quando si parla di amore e amicizia, non esiste. Bisogna sempre mettere i limiti e i paletti giusti a tutte queste cose”.

Sulle basi di queste parole, Sophie ove si aggiunge nella conversazione anche la sorella Lulù, consiglia a Jessica di godersi gli ultimi giorni nella casa del “Grande Fratello Vip” poiché ha raggiunto un traguardo pazzesco e forse innimaginabile alla vigilia del reality: “Non devi permettere mai a nessuno di toglierti lo spirito che ti contraddistingue, soprattutto in un momento come questo che sono sei mesi che siamo qui dentro, era il tuo sogno venire qui, sei in semifinale“.

Nella parte finale, parlando sempre con Jessica, lancia una frecciatina a Barù: “Non deve decidere lui quando deve darti un abbraccio o quando deve improvvisamente toglierlo, sapendo benissimo che questa cosa ti manda da buonumore a cattivo umore. O toglie tutto o dà tutto. Le persone se ti vogliono bene non ti mettono mai sotto giudizio, non dobbiamo mai pregare nessuno di far parte della nostra vita“.

Per tutto il tempo Jessica ascolta annuendo i consigli preziosi rilasciati da Sophie, seppur al momento la vippona sembra essere ancora presa da Barù. Di sicuro la puntata di questa sera potrà servire molto a chiarire i veri sentimenti del nipote di Costantino della Gherardesca, seppure a oggi non ha mai lasciato uno spiraglio per una storia d’amore.