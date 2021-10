GF Vip, Sophie è una furia con Soleil: "Prova a umiliarmi, ma sta solo rosicando"

Nella casa del “Grande Fratello Vip” è scontro tra le due ragazze che hanno in comune la partecipazione a “Uomini e Donne”: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Nello specifico, la Sorge è nel mirino delle donne della casa, le quali mal digeriscono i suoi comportamenti. Questa volta è stata Sophie ad attaccare Soleil e a quanto pare, dietro, si celerebbe una questione di gelosia.

Chiusa in camera con Clarissa, Ainett e Miriana, la Codegoni ha dato vita al suo sfogo contro la Sorge, attaccandola. Sophie ha parlato di umiliazioni, umiliazioni che la sua compagna d’avventura starebbe provando ad infliggerle. Come detto in precedenza ci sarebbe della gelosia dietro questa storia. Gelosia per chi? Gianmaria Antinolfi.

Stando a quanto dichiara Sophie, Soleil sarebbe gelosa del rapporto nato tra lei e Antinolfi. Ricordiamo che l’influencer e l’ex di Belen Rodriguez, sono a loro volta ex. “Mi ha detto ‘tu e GianMaria non farete nemmeno una copertina’. A me la copertina non mi interessa. Sta rosicando palese perché Gianmaria non la calcola più“, questo lo sfogo di Sophie.

L’ex tronista ha poi affermato che l’ex corteggiatrice voglia umiliarla. “Sono giorni che prova ad umiliarmi. Che poi io sono non famosa tanto quanto lei. Abbiamo fatto gli stessi programmi televisivi“, ha così proseguito il suo sfogo la Codegoni. Le sue compagne le hanno dato ragione, con la Stephens che ha dato della gelosa a Soleil e lanciando poi una frecciata a Alfonso Signorini e le opinioniste: “Tanto nella prossima diretta diranno qualcosa a noi“.

E il momento della diretta è quasi arrivato. Sicuramente sarà toccato l’argomento, con Ainett che è convinta che Sonia Bruganelli e Adriana Volpe si schierino contro di loro e a favore di Soleil. La Sorge viene puntualmente salvata dalle nomination, ogni settimana, dalle opinioniste. Queste ultime tendono a difenderla spesso e questo non va giù alle altre donne della casa.