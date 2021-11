GF Vip, Sophie e la nomination a Katia: "L’ho mandata al televoto perché vuole andare via prima di Natale"

Durante una delle chiacchierate avvenute all’interno della casa del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, Katia Ricciarelli ha dichiarato di volersene andare prima delle festività natalizie.

Questo annuncio, fatto a Davide Silvestri, viene esternato prima dell’annuncio di Alfonso Signorini avvenuto durante l’ultima diretta. Il conduttore infatti, con gli ingressi di Patrizia Pellegrino e Maria Monsè all’interno degli studi di Cinecittà, avvisa i concorrenti che il reality show non terminerà il 13 di dicembre, come annunciato inizialmente, ma verso la fine di marzo del 2022.

Le parole di Sophie Codegoni su Katia

Proprio parlando di Katia Ricciarelli, nelle ultime ore ha fatto discutere di uno suo sfogo per la nomination, ritenuta dalla cantante ingiusta, da parte di Miriana Trevisan. L’ex compagna di Pippo Baudo ha utilizzato dei toni molto forti nei suoi confronti, rivelando di non volerci più parlare e di essere pronta a prenderla a “sberle”.

Questa sua idea viene portata avanti anche nella giornata successiva, ma a prendere le difese di Miriana ci pensa Sophie Codegoni. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, parlando in camera con lei, ha fatto un discorso piuttosto giusto in cui afferma di aver mandato al televoto Katia perché non vuole mandare al televoto persone che vogliono rimanere nella casa.

“Se la prendono come se non ci fosse un domani e poi dicono: ‘Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango'” afferma Sophie come riporta il sito “Blog Tivvù” che poi aggiunge: “E allora perchè devo nominare una persona che ci tiene se voi tanto ve ne volete andare. Ci sarà un prolungamento e nessuno di loro vuole farlo ed allora io darò le mie nomination anche a queste persone che vogliono andare via. Darò priorità alle persone che vogliono rimane. Cosa cambia se andate via una settimana prima o una settimana dopo”.

Miriana afferma poi che Katia, tutti i giorni, le avrebbe detto di essere pronta ad abbandonare la casa del “GF Vip” prima del 13 dicembre a causa di alcuni impegni lavorativi.