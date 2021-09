GF Vip, Sophie Codegoni svela un segreto su Valentina Nulli Augusti: "Già sapevo che sarebbe venuta"

Nella casa del Grande Fratello Vip, l’ultima diretta ha portato con sé degli strascichi. Tommaso Eletti è stato eliminato, ma prima ha avuto la possibilità di un confronto o meglio, uno scontro, con la sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti. I due se ne sono detti di tutti i colori, con Valentina che ha accusato Eletti di averla minacciata tutta l’estate e Tommaso che le ha rinfacciato di essere lì solo per visibilità.

Chi ha visto Temptation Island conosce la storia tra Tommaso e Valentina. Anche Sonia Bruganelli, la scorsa settimana, ha detto la sua. La Nulli Augusti ne ha approfittato per rispondere anche all’opinionista. Durante la notte però, Sophie Codegoni ha svelato un segreto che riguarda proprio l’ex di Eletti. La Codegoni ha detto a Soleil e Sammy, di avere una conoscenza in comune con Valentina e quest’amica, le avrebbe confidato che lei è in cerca di visibilità.

Il suo obiettivo sarebbe proprio quello di entrare nel mondo dello spettacolo. “Che Valentina sarebbe entrata lo sapevo, me l’aveva detto la mia amica che la conosce. Alla mia amica aveva proprio detto “Voglio andare al Grande Fratello perché voglio lavorare in questo mondo”. Sono però felice che Tommaso abbia finalmente capito che non ne vale più la pena“, queste le dichiarazioni dell’ex tronista.

Dunque, Valentina avrebbe espressamente dichiarato la volontà di voler andare al GF Vip. Sophie ha poi aggiunto che se aspira a lavorare nel mondo dello spettacolo, potrebbe farlo da sé senza buttare fango sul suo ex. Si è detta felice che Tommaso abbia capito che non conviene stare con lei e dunque si è apertamente schierata dalla parte di Eletti.

Dopo lo scontro avvenuto in puntata, Valentina e Tommaso pare abbiano chiuso per sempre. Il confronto è stato molto infuocato e la sensazione è che diverse cose non siano state dette. Chissà se, con l’eliminazione di Eletti, la questione sia chiusa così oppure sentiremo ancora parlare di questa coppia.