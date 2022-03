GF Vip, Sophie Codegoni snobba Fabrizio Corona: "Tra me e lui è finita, il vero amore l’ho scoperto con Alessandro"

Fabrizio Corona in questi giorni ha rilasciato una intervista al settimanale “Chi Magazine“, diretto da Signorini, in cui è ritornato a parlare della sua storia d’amore con Sophie Codegoni. In questa lunga chiacchierata afferma che la ragazza sarebbe presa da lui e per questo motivo è pronto ad aspettarla una volta finita la loro esperienza al reality show.

Oltre a questo ha voluto lanciare una frecciatina nei confronti di Alessandro Basciano, accusandolo che Sophie è una ragazza di troppo per lui. Se ne parla anche durante l’ultima diretta del “Grande Fratello Vip”, andata in onda nella giornata del 28 febbraio, ove la Codegoni cerca di allontanarsi dalle dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi.

Sophie Codegoni parla della sua relazione con Fabrizio Corona

Già in passato, poco prima di entrare nella casa, ha affermato di non stare più con Fabrizio. E lo conferma anche rispondendo alle domande di Alfonso Signorini: “C’è stato un momento in cui ci siamo legati molto, ma è una cosa che ho sempre tenuto fuori dalle telecamere. Tra me e lui è finita in maniera tranquilla. Il vero amore l’ho scoperto con Ale“.

Lo stesso Alessandro, come riportato testualmente dal sito “Notizie”, ammette che la relazione tra Sophie e Fabrizio non è un problema nonostante ci sia rimasto comunque un po’ male: “Anche io ho avuto le mie relazioni precedenti. Mi ha detto che mi avrebbe presentato questa persona, ma non mi ha mai detto della relazione. Ha omesso proprio questo. prima di entrare un mio amico mi aveva detto che aveva avuto una relazione con lui ma aspettavo me lo dicesse lei”.

La conoscenza tra Alessandro e Sophie quindi va avanti senza nessun tipo di problema, nonostante le dichiarazioni fatte da Corona sul settimanale “Chi”. Sicuramente i due piccioni, fino alla diretta di giovedì, hanno tutto il tempo per poter cercare di risolvere questo piccolo grattacapo e guardare al futuro.