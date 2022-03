GF Vip, Sophie Codegoni si confronta con Alessandro Basciano: "Voglio continuare il mio rapporto lavorativo con Corona"

La recente intervista rilasciata dall’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, in cui ha aperto nuovamente le porte a Sophie Codegoni e sottolineando che Alessandro Basciano sia una persona un po’ di troppo nella sua vita, sta facendo molto discutere al “Grande Fratello Vip“.

Alessandro, eliminato nella diretta di lunedì, sin da subito non si è mostrato molto felice dalle dichiarazioni di Corona. Durante l’ultima puntata, andata in onda nella giornata del 3 marzo, l’influencer decide di avere un confronto con Sophie Codegoni, ove l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” prova a consolarlo.

Il confronto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

“Effettivamente ero rimasto stupito perché sai come sono fatto, io sapevo tutto però rivedere determinate cose e non averle sentite da te” Alessandro, come riportato testualmente dal sito “Notizie“, durante il faccia a faccia con Sophie, ammette di essere rimasto un po’ sorpreso dalle parole di Corona: “Speravo di parlarne dopo la puntata, ma non perché il tuo passato abbia un peso, ma perché con questa persona potrebbe ancora esserci un rapporto di lavoro. Noi siamo più forti e non abbiamo bisogno di nessun altro”.

La Codegoni, in maniera piuttosto schietta, ammette di volere ancora bene a Corona, ma di amare solamente lui: “Non è stato un voler nascondere qualcosa, semplicemente se me l’avessi chiesto te l’avrei detto, fuori di qua. Se non crea gravi problemi voglio continuare ad avere rapporto lavorativo con Corona. Sarò per sempre grata alle persone che mi hanno aiutato a raggiungere dei traguardi e se sono qui è anche per merito suo. Ma io amo solo te”.

Non è un segreto che Sophie sia entrata nella casa sia entrata nella casa come ex fidanzata di Fabrizio Corona, ma ormai questa relazione sembra essere davvero un lontano ricordo. La Codegoni infatti vorrebbe continuare la sua carriera facendosi curare la propria immagine dal giornalista, seppure Alessandro pare tutt’oggi ancora poco convinto da questa faccenda.