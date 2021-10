GF Vip, Sophie Codegoni si allontana da Gianmaria: "Non è il mio tipo"

Nelle ultime settimane si è parlato con forte insistenza di un presunto flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, due dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli su Canale 5.

In questa inedita coppia si è inserita anche Soleil Sorgè, ove ha affermato che Sophie si sarebbe avvicinato al ragazzo per screditarla dinanzi al pubblico. Su questa conoscenza però Francesca Cipriani ha gettato alcune ombre e, durante una chiacchierata nella casa, rivela che i tre avrebbero organizzato già il tutto nel mese di agosto per far parlare di loro.

Sophie Codegoni respinge Gianmaria Antinolfi

Al momento per i telespettatori non è dato sapere se si tratta di una dinamica già preparata nei mesi scorsi dai tre ragazzi per avere un po’ di visibilità, ma a quanto pare Sophie sembra essersi decisa a fermarsi definitivamente. Durante una chiacchierata a cuore aperto con Raffaella Fico e Francesca Cipriani, la ragazza rivela di non sentirsela nel portare avanti questa conoscenza.

“Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un discorso bellissimo e da donna fa sempre piacere sentirsi dire queste cose così, però mi dispiace averlo illuso“ rivela Sophie come riportato dal sito “Coming Soon” che poi aggiunge: “Né esteticamente, né caratterialmente è il mio tipo. E’ stata una cosa partita fra di noi, fra una partita di biliardo e basta”.

Dichiara però che, prima della scorsa puntata, gli avrebbe già rivelato che tra i due ci sono delle distanze a oggi impossibile da colmare: “Tra noi è nata un’attrazione fisica perché ha uno sguardo bello ed è un bel ragazzo. Normalmente a me piacciono i ragazzi tatuati ma lui non è proprio il mio tipo però esteticamente mi piace“. Al momento però Gianmaria non sa nulla del discorso fatto da Sophie, che dovrà quindi parlare con lui “subendo” la sua reazione.