GF Vip, Sophie Codegoni condanna Alex Belli: "Verrà squalificato"

Dopo l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, l’ex attore di “CentoVetrine” Alex Belli è rimasto molto scosso per il confronto avuto con la moglie Delia Duran.

L’ospite afferma di essere rimasta molto offesa dai comportamenti tenuti da Alex e del suo avvicinamento a Soleil Sorgè, accusandolo di essere stato totalmente irrispettoso nei confronti della sua famiglia. Proprio per questo motivo Belli, una volta finita la diretta, si è avvicinato alla porta rossa minacciando di voler abbandonare la casa, con l’ex volto di “Uomini e Donne” che ha cercato di trattenerlo negli studi di Cinecittà.

Sophie Codegoni parla della presunta squalifica ad Alex Belli

In queste ore, come riportato dal sito “Biccy“, Sophie Codegoni rivela che Alex Belli verrà squalificato nella prossima diretta del “Grande Fratello Vip”, in onda nella giornata di domani. L’influencer afferma, con assoluta certezza, di aver visto l’attore aprire la seconda porta rossa, un’azione che porterebbe alla squalifica immediata.

“Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno” afferma Sophie che poi aggiunge con convinzione: “Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così”.

Per i momento le clip su Twitter non sembrano confermare le dichiarazioni di Sophie, dal momento che non si vede Alex aprire effettivamente la porta rossa ma minacca solamente di farlo. Sicuramente le altre telecamere degli autori possono svelare la verità dietro alla vicenda legata ad Alex Belli.