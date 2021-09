GF Vip, Sophie Codegoni attacca Soleil Sorgè ma l’italoamericana non ci sta: "Noi donne dovremmo fare squadra"

Mancano pochissimi giorni per l’inizio della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Nonostante la trasmissione non abbia preso ancora il via, nelle ultime settimane si sta parlando già di alcuni scontri sia interni che da alcuni concorrenti del cast.

Oltre al rapporto molto in bilico tra le due opinioniste, proprio Sonia Bruganelli si è reso protagonista di uno scontro social con Tommaso Eletti, mentre quest’ultimo ha ricevuto un attacco dalla giornalista Selvaggia Lucarelli per alcuni comportamenti tenuti a “Temptation Island” insieme alla sua ex compagna Valentina Nulli Augusti.

Lo scontro social tra Sophie Codegoni e Soleil Sorgè

Ma anche tra i concorrenti sembrano esserci delle tensioni molto importanti, in particolar modo da Sophie Codegoni e Soleil Sorgè. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, intervistata al settimanale “Chi Magazine“, afferma di essere molto curiosa di conoscere Katia Ricciarelli e lancia una frecciatina all’italoamericana: “Forse tra i tanti nomi che ho letto, Soleil è la concorrente con cui mi scontrerò di più: siamo entrambe molto dirette, ma troppo diverse”.

La risposta di Soleil però non si fa attendere e invita Sophie, e tutto il genere femminile, a essere più solidali con le donne: “Ho avuto modo di incontrarla un paio di volte e, in realtà, io l’ho trovata super carina. È adorabile. Non ha sicuramente un carattere forte per cui dovremmo scontrarci. Credo che tra donne dovremmo fare squadra anziché pensare di scontrarci. Paradossalmente tutte le mie migliori amiche hanno caratteri fortissimi, super diretti e le amo”.

Nella parte finale l’ex fidanzata di Luca Onestini dichiara di voler entrare nella casa anche con lo scopo di fare nuove amicizie e non vuole cadere nelle vecchie dinamiche che, secondo il suo modo di pensare, sono diventate molto noiose da guardare e sentire.