GF Vip, Sophie bacia Gianmaria ma la madre commenta: "Sei in una bolla "

Litigi, incomprensioni e critiche stanno alimentando le vicende del Grande Fratello Vip. Mentre alcuni personaggi nella casa di Cinecittà preferiscono assumere un atteggiamento quanto meno neutro, ci sono vipponi che proprio non riescono a sorvolare su certe questione. Non è infatti un mistero che tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge non scorra buon sangue.

Sin dal primo momento infatti le due ragazze non hanno avuto lo starting adeguato per poter iniziare un rapporto sereno. Molte le sfaccettature caratteriali di entrambe le ragazze che proprio non riescono a collimare, tanto che in maniera quasi sistematica, le due danno inizio a una polemica.

Sophie bacia Gianmaria, il commento della madre: “sei in una bolla”

Sul fronte amoroso pare che invece qualcosa si sia mosso per l’ex tronista; di recente infatti è stato possibile osservare un bacio molto appassionato tra la Codegoni e l’imprenditore campano Gianmaria Antinolfi. Se inizialmente Sophie aveva dichiarato che Gianmaria non era per nulla il suo tipo, qualcosa è cambiato col tempo.

Anche la madre di Sophie ha prese le parte della figlia, dichiarando sul profilo social della ragazza: “Sophie, sei in una bolla e soprattutto il GF Vip è un gioco, goditi il percorso e le emozioni che stai vivendo e mostra chi sei e ciò che sei“. C’è però chi non crede in questo amore sbocciato, come la Sorge, affermando che è tutta una messa in scena.

Infatti Soleil decide di far ingelosire la sua coinquilina, provocando Gianmaria, fino a portarlo dinanzi a una scelta, lei o Sophie. Alla fine pare che l’imprenditore abbia deciso di schierarsi dalla parte di Sophie. Un amore che di certo non ha lasciato indifferente nessuno nella casa, persino la Ricciarelli ha dichiarato che Antinolfi, con i suoi comportamenti, è un playboy si ma della mutua. Insomma nella casa sembra che l’amore sbocciato tra la Codegoni e Antinolfi non sia visto di buon occhio. Staremo a vedere l’evolversi della vicenda.