GF Vip, Sophie attaccata dalle donne nella casa: "Sono delusa da Manila"

Al televoto per decidere chi si vuole salvare al “Grande Fratello Vip“, troviamo le tre sorelle Selassiè, Soleil Sorgè e Sophie Codegoni.

La nomination che ha fatto discutere è stata quella di Sophie, dal momento che l’ex volto di “Uomini e Donne” è stata mandata al televoto esclusivametne dal voto delle donne. Alfonso Signorini, durante l’ultima diretta, ha voluto discutere proprio con la Codegoni di questa vicenda che ritiene molto strana.

Lo sfogo di Sophie Codegoni

“È raro vedere una donna votata soltanto dalle donne“ afferma con una certa schiettezza Signorini, ma Sophie, in quel momento nella mystery room, sembra essere meno meravigliata affermando di essere rimasta sorpresa, in negativo, solamente da una persona: “Ho capito le altre nomination, l’unica per cui ci sono rimasta male è quella per Manila. Il mio pensiero per Gianmaria l’ho espresso tante volte nella casa, poi in puntata tutte sono rimaste stupite”.

Una volta uscita dalla stanza, Sophie trova nel salotto solamente le donna di questa edizione del “GF Vip”, ove riceve immediatamente la spiegazione da Manila per la sua nomination: “Secondo me Gianmaria non le è indifferente, altrimenti non avrebbe avuto tutta questa rabbia nei suoi confronti” mentre Katia Ricciarelli afferma che lei è una ragazzina che sta provando a fare la persona adulta.

Sophie, parlando per l’ennesima di Gianmaria, afferma di non definirlo come un ragazzo falso ma all’interno della casa lo vede come una persona finta, siccome in pochi mesi è riuscita a vedere svariati dietrofront da parte sua: “Non elenco tutti i suoi difetti per partito preso come fa Soleil, penso abbia tanti pregi, ma con me ha avuto anche tante disattenzioni e si è comportato in maniera altalenante”.