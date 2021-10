GF Vip, Sophie attacca Gianmaria: "Lasciami in pace, non mi interessa averti nella mia vita"

Nei giorni scorsi si è parlato di un presunto flirt tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, due dei concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. A mostrare i primi interessi è stata l’ex volto di “Uomini e Donne”, attirando l’ira di Soleil Sorgè, in cui si dichiara convinto che avrebbe deciso di avvicinarsi a lui per un motivo strategico.

L’interesse di Sophie nei confronti di Gianmaria è durato pochissime settimane, dal momento che nei giorni scorsi ha annunciato di non voler più approfondire la conoscenza. La Codegoni ammette senza giri di parole nell’essere stata attrata fisicamente da lui, ma a oggi non è riuscita a provare un qualcosa di più importante.

Sophie Codegoni attacca Gianmaria Antinolfi

Questa rottura a quanto pare non viene apprezzata da Gianmaria, che nelle ultime ore come riporta il blog di Giuseppe Porro, ha voluto confrontarsi con Sophie facendole un piccolo regalo in giardino. L’ex fiamma di Fabrizio Corona però, oltre ad aver poco apprezzato il gesto del tutto innocuo da parte di Antinolfi, inizia a sfogarsi duramente.

“Gianmaria lasciami in pace” afferma Sophie che poi aggiunge in maniera abbastanza furente: “Non mi interessa proprio parlare con te. Tu parli tanto, poi i fatti annullano tutto quello che dici. Fammi stare nel mio e tu stai nel tuo. Non mi rovinare l’umore. Fammi fare il mio percorso come ho sempre fatto e voglio godermi questa esperienza che ho sempre sognato di fare e non metterti in mezzo, da quando lo hai fatto la tua confusione l’hai passata a me. Non mi interessa averti nella mia vita“.

Successivamente Sophie si confida con Jo Squillo e Manila Nazzaro, in cui afferma di voler fare un percorso all’interno della casa con l’obbiettivo di riuscire ad aprirsi, dal momento che in passato ha vissuto un periodo ove dubitava anche delle sue amiche.