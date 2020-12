GF Vip, Sonia Lorenzini svela i motivi della rottura con Federico Piccinato

La nota influencer Sonia Lorenzini è entrata a far parte della quinta edizione del reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini “Grande Fratello Vip” nel corso dell’ultima puntata puntata, andata in onda in diretta televisiva venerdì 11 dicembre 2020. Sonia sta già facendo molto parlare e discutere di sè, creando nuove dinamiche tra i concorrenti presenti in casa.

L’influencer è infatti diventata famosa per aver partecipato al dating show condotto da Maria De Filippi “Uomini e Donne” inizialmente nelle vesti di corteggiatrice di Claudio D’angelo e poi come tronista nell’edizione 2016/2017. Al termine di un lungo e discusso percorso televisivo la bella influencer ha scelto Emanuele Mauti, con cui ha avuto una breve relazione.

Dopo poco tempo Sonia si è infatti fidanzata con un suo vecchio corteggiatore e non scelta: Federico Piccinato, con cui ha vissuto una travolgente storia d’amore durata oltre due anni. Quest’estate i due giovani hanno però improvvisamente rivelato di essersi lasciati, dopo un periodo di forte crisi. Ieri pomeriggio Sonia ha avuto modo di confidarsi con la compagna di avventura Maria Teresa Ruta e rivelare i motivi alla base della rottura.

Queste le sue significative parole: “C’erano tanti problemi di fondo. Un ti amo che non è mai arrivato. No non me l’ha mai detto”. Sonia ha infatti rivelato come il suo ex fidanzato in due anni e mezzo di relazione sentimentale non le abbia mai confidato i suoi sentimenti e a lungo andare questo abbia iniziato ad essere particolarmente difficile per lei.

L’ex tronista ha infine confidato come nel suo profondo sperasse che quella con Federico Piccinato non fosse una rottura definitiva, ma solo una circostanza per far scuotere il suo fidanzato e fargli così comprendere cosa stesse perdendo. Questo però non è accaduto e la rottura si è rivelata definitiva, pur non essendoci reali motivazioni.