GF Vip, Sonia Bruganelli via per 2 puntate: chi prenderà il suo posto

Come successo per l’anno scorso, anche per questa settima edizione del “Grande Fratello Vip” Sonia Bruganelli, nel periodo sotto Natale, ha deciso di lasciare temporaneamente il ruolo di opinionista nel reality show in onda su Canale 5 per restare insieme al marito Paolo ed ai suoi figli.

Nei giorni si è parlato molto di chi potesse prendere il suo posto e, come rivelato da più fonti, la candidata principale sembrava essere Giulia Salemi. La compagna di Pierpaolo Pretelli difatti sta acquisendo sempre più consensi nel ruolo di esperta di social e per questo motivo si parla che già dalla prossima edizione possa prendere definitivamente il posto di Sonia Bruganelli come opinionista.

I sostituti di Sonia Bruganelli

Inizialmente, come riportato testualmente dal sito “Pipol Tv“, si è parlato di Adriana Volpe come possibile nuova opinionista temporanea del programma. Questa indiscrezione viene però smentita dalla diretta interessata sui social network, in cui rivela di essere felice nel trascorrere le sue vacanze a Cortina.

Nella giornata del 19 dicembre però, come riportato da “Biccy“, Signorini ha voluto annunciare i due nuovi opinionisti al “GF Vip Party“: “Sapete tutti che Sonia per un po’ non sarà con noi. E la sostituiamo con voi! Sì ho scelto voi due Pretelli e Soleil come opinionisti d’eccezione del ‘Grande Fratello Vip'”.

La scelta sorprende un po’, poiché il direttore del settimanale “Chi Magazine” ha optato per due opinionisti invece di uno: “Dovete essere sempre sul pezzo. Sole anche te mi raccomando. Il pubblico è pronto alla quadrupla dose di basta*dini. Saremo un covo di vipere. Non vedo l’ora di avervi accanto a me quindi a presto ragazzi e davvero preparatevi per questo nuovo ruolo”.

Così facendo si riunisce anche la coppia formata da Giulia e Pierpaolo e non si escludono nuove frecciatine tra Soleil e Luca Onestini, che avranno così l’opportunità al pubblico di poter creare ulteriori dinamiche nelle dirette del 26 dicembre e del 2 gennaio 2023.