L’ultima diretta del “Grande Fratello Vip” come sempre è stata esplosiva. Mentre Alfonso Signorini gongola grazie ad uno share importante, il triangolo formato da Alex Belli, Soleil e Delia Duran ha tenuto banco ancora una volta. Sono sempre stati criticati, ma sono loro i veri protagonisti checché se ne dica. Inutile girarci attorno. Belli non ha mai lasciato l’Italia come aveva fatto credere nei giorni scorsi.

Dopo la lite con Signorini avvenuta durante la penultima puntata, è riapparso in studio. L’argomento “amore libero” è tornato in auge e Belli si è lasciato andare a una sorta di intervista guidata da Alfonso. Il conduttore ha cercato, ancora una volta, di vederci chiaro e ha chiesto all’attore di spiegare una volta per tutte come stanno le cose e soprattutto cosa è accaduto con Soleil.

L’attore ha affermato di “aver fatto l’amore con entrambe in modo diverso“, che la Sorge lo ha preso di testa ma la donna della sua vita resta Delia. Si è tornati nuovamente a capire cosa sia accaduto sotto le coperte tra Belli e Soleil, e Alex ha finalmente ammesso che c’è stata “una grandissima complicità erotica“. Signorini ha poi chiesto un parere alle due opinioniste e Sonia Bruganelli ha sganciato la bomba.

“Pensavo di essere evoluta, ma zero. Una situazione così con Paolo? Lui con un uomo? Lui sì, però adesso non posso dirlo“, queste le parole di Sonia. La donna ha tirato in ballo Bonolis, svelando un aneddoto particolare. In studio è calato il gelo, con Alfonso che è riuscito solo a dire: “Torneremo a parlarne“. Che sia solo una delle tante provocazioni della Bruganelli oppure un fondo di verità c’è?

La sensazione è che l’opinionista stesse scherzando, visto che è apparsa sconvolta dall’evoluzione della “soap opera”. Al momento non è stato aggiunto altro, ma il web è esploso. Agli utenti in rete non sono sfuggite le parole della Bruganelli e i commenti si sono sprecati. I telespettatori hanno detto di volerne sapere di più e chissà se Signorini tornerà per davvero sull’argomento.