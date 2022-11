GF Vip, Sonia Bruganelli stronca Antonella Fiordelisi: "Non sei al mio livello, non paragonarti a me"

Ascolta questo articolo

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto i suoi dubbi su Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. Infatti, durante l’ultimo “Casa Chi”, ha rivelato di non credere moltissimo ai “Donnalisi” affermando come l’influencer campana sia più interessata ad accontentare i suoi follower che pensare al suo amato.

Intanto, durante la diretta dell’11 novembre, arriva un altro scontro piuttosto importante tra i due personaggi del “GF Vip”. Al centro della discussione è nuovamente la storia tra Antonella ed Edoardo Donnamaria, la cui serenità è stata duramente compromessa dagli incontri con i rispettivi ex compagni, cioè Gianluca Benincasa e Micol Incorvaia attualmente concorrente del reality show.

La coppia inizia a perdere colpi, e neanche tutti i concorrenti nella Casa sembrano essere convinti che le cose possano andare nel verso giusto. Antonino Spinalbese ha infatti invitato il suo amico Edoardo nel fare attenzione, in cui ammette di non riuscirsi a vedere in simbiosi caratterialmente.

Il commento della moglie di Paolo Bonolis però è molto più duro: “Sono rimasta un pochino sconvolta e toccata da un padre che entra dentro la Casa e dice alla figlia, di un ragazzo che conosce da 40 giorni, ‘Io e mamma siamo dei Donnalisi’. Antonella, tu ci zittiresti solo se dimostrassi che non riesci a fare a meno di questo ragazzo“.

La concorrente quindi lancia la sua frecciatina: “Dato che fai l’opinionista dovresti vedere anche il day time e non solo quello che accade in puntata” ma Sonia, in maniera stizzita, non ci sta: “Io lo so benissimo, non devi spiegarmelo tu. Tesoro, tu non sei al mio livello, non ti devi paragonare a me. Se vuoi te lo dico anche in inglese: you are not at my level”.

Un attacco non banale da parte di Sonia Bruganelli, che anche nella giornata di ieri dimostra di riuscire ad accendere le dinamiche della trasmissione alla minima occasione.