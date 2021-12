GF Vip, Sonia Bruganelli sostituita da una ex di Bonolis: lo smacco di Signorini

Nonostante la situazione pare sia rientrata subito dopo la diretta, quando i due si sono chiariti, il litigio in puntata tra Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli deve aver lasciato qualche strascico. O almeno questo è quello che insinua il portale Dagospia. Il perché è subito spiegato: per sostituire la Bruganelli nella puntata post-Capodanno nella quale sarà assente, Signorini ha scelto niente meno che … una ex di Paolo Bonolis!

La bella Sonia, che lunedì 4 gennaio 2022 (giorno in cui andrà in onda la 31esima puntata di questo Grande Fratello Vip 6) si troverà in vacanza a Dubai assieme al marito e ai loro figli, vedrà al suo posto l’ex compagna storica del consorte. Stiamo parlando di Laura Freddi, ex gieffina che ha partecipato alla prima edizione del reality show e che molti anni fa stava col conduttore oggi sposato con la Bruganelli.

GF Vip 6, Laura Freddi sostituirà Sonia Bruganelli

“Dopo il famoso scazzo, quella serpe di Signorini con chi sostituirà al GF Vip del 3 gennaio la sua opinionista impegnata a galleggiare a Dubai? Con Laura Freddi, ex fiamma di Bonolis” si legge su Dagospia. Il portale insinua dunque che la cosa sia stata fatta apposta. Alfonso Signorini, insomma, avrebbe deciso di “vendicarsi” a modo suo con Sonia che in puntata si è alzata e ha lasciato lo studio per oltre un’ora dopo che lui l’aveva bruscamente interrotta mettendola a tacere durante un suo intervento.

“Tranquilli, Sonia non si inca**erà, è talmente piena di sé che potrebbe stare tre mesi senza mangiare (per la bilancia sarebbe un sollievo)” conclude Dagospia, lanciando una stoccata velenosissima alla signora Bonolis, la quale di certo non spicca per umiltà (né fa niente per nasconderlo).

Ma davvero Sonia Bruganelli non si arrabbierà? E soprattutto, è stata consultata prima di decidere il nome della sua sostituta, oppure – come crediamo – non ha avuto alcuna voce in capitolo?