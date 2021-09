GF Vip, Sonia Bruganelli pubblica una foto con Magalli e fa infuriare Adriana Volpe

Ormai non è più un segreto che i rapporti tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le due opinioniste della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, sia molto teso. Negli ultimi mesi infatti sono uscite molte notizie di svariate lite avvenute durante gli incontri con lo staff e gli shooting fotografici con i settimanali di gossip.

Per il momento però, escludendo delle piccole incomprensioni di poco conto, negli studi non hanno mai dimostrato di essere delle vere e proprie rivali. In questi giorni però la moglie di Paolo Bonolis ha lanciato una frecciatina sui social network pubblicando una fotografia insieme a Giancarlo Magalli, l’eterno rivale della Volpe.

La frecciatina di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, nella fotografia pubblicata su Instagram seduti a un tavolo di un ristorante famoso di Roma, ha scritto nella didascalia: “Le serate divertenti organizzate all’ultimo momento! Giancarlo Magalli ed i suoi aneddoti”. Quasi tutti hanno notato la netta frecciatina lanciata dall’opinionista nei confronti di Adriana Volpe, e leggendo i commenti sotto al post molti sono contrari a questo tipo di “guerra” sui social.

Rispondendo ai vari commenti degli utenti, la Bruganelli ha continuato a rincarare la dose: “Io quindi devo evitare di andare a cena per non incontrare i nemici di altri?!?!” oppure: “Sono in pochi a capire che la vita è altro rispetto agli screzi di Adriana Volpe”.

Ovviamente anche Adriana Volpe ha capito la frecciatina di Sonia e, con un breve tweet sul proprio profilo, ha voluto rispondere nella propria maniera alla fotografia della sua rivale televisiva: “Dio li fa poi li accoppia… All’ultimo momento. Tanto bellini”. Sonia, rispondendo anche a questo messaggio, prova a concludere questo dissing: “Io non faccio coppia con Adriana ma con Paolo e con lui vado e incontro chi voglio. Mi dispiace che Adriana non si renda conto che la mia vita non ha nulla a che vedere con i suoi fatti personali“.

Si tratta sicuramente di uno screzio molto importante che può caratterizzare il futuro della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, ove una nuova puntata va in onda proprio questa sera. E non va escluso che Alfonso Signorini possa ritornare, seppure brevemente, nello scontro tra le due regine del reality show.