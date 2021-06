GF Vip, Sonia Bruganelli potrebbe prendere il posto di Pupo come opinionista

La sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, che vede la conduzione di Alfonso Signorini per il terzo anno di seguito, dovrebbe iniziare verso la metà di settembre. Al momento, oltre ad alcune indiscrezioni mai confermate, non ci sono certezze sul cast del reality show in onda su Canale 5.

Il conduttore, insieme ai suoi autori, sta lavorando per riformare il cast da zero siccome entrambi gli opinionisti, cioè Antonella Elia e Pupo, hanno abbandonato la trasmissione per motivi totalmente diversi. L’ex valletta di Raimondo Vianello dovrebbe essere sostituita da Adriana Volpe, che da poche settimane ha lasciato TV8 in seguito al flop registrato da “Ogni mattina” per ritornare in Mediaset.

Il possibile sostituto di Pupo

Al posto di Pupo sono stati accostati numerosi nomi, tra cui quello più gettonato Tommaso Zorzi che viene da un ottimo periodo di successo grazie al suo “Il Punto Z” e “L’isola dei famosi”, oltre al suo lavoro radiofonico. Tuttavia nelle ultime ore il sito “Dagospia“, con un articolo di Giuseppe Candela, rivela che Alfonso Signorini avrebbe scelto un’altra donna da affiancare ad Adriana Volpe.

Il nome sarebbe quello di Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis ove lavora nelle trasmissioni condotte dal marito come “Avanti un altro!”: “Candela flash! Voci da Cologno Monzese: Alfonso Signorini ha scelto Sonia Bruganelli come opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Affiancherà Adriana Volpe (gia’ anticipata da Dagospia) di ritorno a Mediaset dopo il flop su TV8″. Al momento comunque si tratta solamente di un contatto da parte del direttore di “Chi” nei confronti della donna e la sua risposta a questa proposta non viene riportata.

La novità sarebbe quella di creare un cast totalmente di sole donne, e non alternare un volto maschile e femminile come capitato durante le scorse edizioni. Staremo a vedere se questa voce verrà confermato dai fatti oppure Signorini sta lavorando sottotraccia per un altro personaggio famoso.