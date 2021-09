GF Vip, Sonia Bruganelli parla con Tommaso e attacca la sua ex Valentina: la reazione della Nulli Augusti

Anche la terza putata del Grande Fratello Vip è andata in onda. Tante sono state le emozioni, con diverse sorprese riservate ai vipponi. Se al momento non si è ancora entrati nel vivo del gioco, con tutti che si professano grandi amici e nessuna lite all’orizzonte, i concorrenti sono comunque stati i protagonisti della serata. Un momento carino è stato dedicato anche a Tommaso Eletti.

L’ex partecipante di Temptation Island ha perso al televoto contro Francesca Cipriani, senza però abbandonare la casa e finendo dritto al televoto per la prossima settimana. Signorini ha chiamato Tommaso e gli ha mostrato alcune immagini che ritraevano lui e la sua ex, Valentina Nulli Augusti (i due hanno partecipato a Temptation Island). Dopo aver chiacchierato con lui, il conduttore ha dato la parola a Sonia Bruganelli.

L’opinionista ha attaccato Valentina. “Credo che non sia del tutto colpa tua. Una donna adulta avrebbe dovuto rendersi conto del pericolo a cui potevi andare incontro in un programma come quello che hai fatto. Avrebbe dovuto tutelarti un po’ di più e magari farti aiutare da uno psicologo. Quindi alla luce di questo spero che non ci sia un futuro tra lui e Valentina“, queste le parole della Bruganelli.

Immancabile è stata la reazione della Nulli Augusti, la quale ha sbottato sui social taggando l’opinionista e il profilo ufficiale del GF Vip. “A volte quando sento certe persone parlare e affermare determinate cose. Mi chiedo se siano frutto di riflessione o se si apra bocca solo per sentenziare senza discernimento“, queste le dichiarazioni di Valentina.

Tommaso dal canto suo ha dato ragione alla Bruganelli e soprattutto ha chiuso ogni porta circa un eventuale ritorno di fiamma con la sua ex. Che Valentina venisse tirata fuori, era inevitabile. Sicuramente accadrà ancora e ancora la Nulli Augusti reagirà. Non resta dunque che attendere eventuali nuovi sviluppi.