GF Vip, Sonia Bruganelli lascia il reality per una puntata: ecco chi può prendere il suo posto

La lite avvenuta tra Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip” sta facendo molto discutere. L’opinionista infatti si è molto arrabbiata per l’atteggiamento tenuto da Signorini, che durante la diretta ha zittito più volte la moglie di Paolo Bonolis.

Proprio per questo la Bruganelli per circa quaranta minuti decidendo gli studi di Canale 5, per poi ritornare lanciando alcune frecciatine molto sottili al conduttore. Alfonso Signorini ha comunque promesso ai telespettatori che si tratta di una lite leggera e il tutto si sarebbe risolto durante uno spot pubblicitario.

Il futuro di Sonia Bruganelli al “GF Vip”

Le voci su un possibile addio dal mese di gennaio si sono susseguite sui social network per via di questa furente lite, ma al momento oltre alle indiscrezioni non sembra esserci nulla di vero. Sonia Bruganelli, come riportato nel corso delle chicche di gossip di “Casa Chi“, dovrebbe lasciare il reality show solamente per una diretta e gli autori starebbero già lavorando per trovare la sua sostituta.

“Che succede con Sonia Bruganelli?” si chiede Gabriele Parpiglia come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù” che poi aggiunge: “Lei aveva già anticipato che avrebbe saltato una puntata del Grande Fratello Vip ma non significa che non verrà sostituita e ci sarà solo Adriana Volpe. Il nome della prescelta è stato già fatto e va ricercato all’interno del cast del Grande Fratello Vip 1. La persona che sostituirà Sonia sarà una ex concorrente di 44 anni. Ha avuto ‘’l’ok’ di Sonia e rimanda a qualcosa che si avvicina a lei”.

Attualmente le due indiziate che avrebbero ricevuto il fatidico “ok” da parte di Sonia Bruganelli sarebbero Laura Freddi ed Elenoire Casalegno, con quest’ultima leggermente favorita rispetto alla sua avversaria. Va però detto che, nessuno della prima edizione del “GF Vip”, ha 44 anni come svelato da Gabriele Parpiglia su Instagram.