GF Vip, Sonia Bruganelli contro Luca Onestini: "Non sei più credibile, racconti un sacco di stupidaggini"

Nelle ultime settimane Luca Onestini sta iniziando a perdere colpi all’interno della Casa del “Grande Fratello Vip“. Il pubblico ha iniziato a criticarlo dopo il suo comportamento con Nikita Pelizon che, in seguito a una sua apertura per una conoscenza più importante, decide di chiudere ogni tipo di rapporto con l’influencer senza mai dare una ragione valida dietro alla sua scelta.

Sui social è stato molto criticato e anche Soleil Sorgè, durante la sua ultima diretta da opinionista, ha voluto spezzare una lancia a favore di Nikita Pelizon lanciando così una frecciatina all’ex fidanzato, in cui menziona la sua vecchia fiamma Cristina Porta, conosciuta in un vecchio reality show ambientato in Spagna.

Sonia Bruganelli critica gli ultimi comportamenti di Luca Onestini

Come riportato testualmente dal sito “Fanpage”, neanche Sonia Bruganelli riesce più a credere agli ultimi atteggiamenti che sta tenendo all’interno della Casa l’ex tronista di “Uomini e Donne”. L’opinionista infatti si dichiara molto delusa dalla parabola discendente che sta avendo Luca poiché, almeno inizialmente, provava molta simpatia nei suoi confronti.

“Quando sei entrato mi sei stato molto simpatico, hai portato allegria per poi cambiare completamente registro“ afferma con decisione Sonia per poi aggiungere: “Gli altri sono rimasti a fare il reality, tu stai facendo una soap sudamericana con Oriana, scordandoti prima di tutto che il Gf è italiano, visto che state sempre lì a parlare in spagnolo”.

La delusione più grande per Sonia è la trasformazione caratteriale che sta avendo Luca: “Stai totalmente perdendo credibilità in casa, perché vai in giro nella casa a parlare di Nikita e di altre persone, convinto che non ti vedano, quando potresti farlo in volto. Sei un cantastorie, racconti un sacco di stupidaggini“.

Luca Onestini decide di non commentare le parole di Sonia, affermando di voler accettare queste critiche da parte di Sonia Bruganelli in maniera silenziosa, sottolineando però la sua felicità per aver difeso un’amica nel momento del bisogno.