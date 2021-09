GF Vip, Sonia Bruganelli commenta il cast: "Uno non so chi sia"

Con l’annuncio del cast sull’ultimo numero di “Tv Sorrisi e Canzoni“, il settimanale diretto da Aldo Vitali, inizia ufficialmente il periodo legato al “Grande Fratello Vip“. La prima puntata del reality show, condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, sbarcherà su Canale 5 dalla giornata del 13 settembre.

Come spiegato da Alfonso Signorini sulle colonne della rivista, ci sono tre novità per questa edizione: la prima è che vanno in onda 24 ore su 24 su Mediaset Extra, la seconda è l’esigenza di essere un po’ più elastici nei confronti del politically correct e infine la presenza delle opinioniste del popolo, due opinioniste che definisce come “delle pettegole tremende”.

La frecciatina di Sonia Bruganelli

Mai come quest’anno Alfonso Signorini ha voluto dare un certo risalto al ruolo degli opinionisti, optando proprio per due volti sia molto chiacchierati sul web e con un carattere non molto semplice. L’attenzione resta focalizzata soprattutto su Sonia Bruganelli, dal momento che si tratta del vero e proprio esordio per la moglie di Paolo Bonolis in una trasmissione.

E lo show inizia già sui social network di Sonia. Infatti, commentando la prima pagina del settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni” ove ci sono tutti i concorrenti di questa edizione, ha voluto lanciare una piccola frecciatina con un pizzico di ironia commentando la storia di un suo fan: “Uno non so davvero chi sia… Diventerà sicuramente il mio preferito, vedrai”.

Il nome di questo presunto sconosciuto non viene fatto, ma tutti gli indizi sembrano portare a Tommaso Eletti. L’ex volto di “Temptation Island” infatti in queste ore, parlando di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, lancia una provocazione affermando di non conoscerle. L’ex concorrente del reality show ambientato in Sardegna quindi sta facendo parlare già di se, ma staremo a vedere se riesce a resistere alle due opinioniste.