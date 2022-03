GF Vip, Sonia Bruganelli cambia idea: "Ritornerei l’anno prossimo se fossi l’unica opinionista"

Nelle scorse settimane Sonia Bruganelli ha più volte detto di “no” a una sua riconferma nella prossima edizione del “Grande Fratello Vip“. La moglie di Paolo Bonolis però sembra aver cambiato idea giacchè, ai microfoni del sito “Super Guida TV” riapre a questa possibilità ma a una sola condizione.

“A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che” e qui la Bruganelli detta la sua condizione: “Potrei pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista“.

I rapporti con Adriana Volpe infatti, nonostante la riapertura a “Verissimo”, ancora oggi non sono dei migliori: “Non capisco perché si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo”.

Nonostante queste affermazioni, ammette di vedere benissimo Soleil Sorgè come opinionista della prossima edizione del “GF Vip”, perché la vede come una persona fuori dal coro. A tal proposito ammette di vedere bene anche Katia Ricciarelli in questo ruolo, siccome si tratta di un personaggio che riesce spesso a dividere il pubblico.

Parlando invece dell’esperienza generale al reality show ammette di essere rimasta stupita in positivo dalla lucidità di Carmen Russo e di Giucas Casella, dal momento che l’illusionista è riuscito ad arrivare fino alla diretta finale con la sua positività e giovialità. Sugli altri giovani invece sembra avere un parere piuttosto freddo, rivelando di aver visto un qualcosa di meglio nei veri famosi come Katia Ricciarelli e Kabir Bedi.

Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità di vedere Paolo Bonolis come ospite della finale, e Sonia non esclude l’idea: “Non lo so se potrà prendere parte alla finale perché in questo caso entrano in campo dinamiche contrattuali. Se dovesse esserci ne sarei felice. Paolo mai come quest’anno ha seguito il ‘Grande Fratello Vip'”.