GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Pamela Prati: "Il caso Mark Caltagirone le ha giovato alla carriera"

Si ritorna a parlare nuovamente del caso Mark Caltagirone nella Casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. La protagonista dell’incredibile storia Pamela Prati, rispondendo all’intervista di Eliana Michelazzo a “Verissimo”, invita l’ex agente a mostrare delle prove in merito al fatto di essere la vittima e non carnefice del caso legato al presunto imprenditore.

Nonostante questa avventura negli studi di Cinecittà, seppure in maniera molto lenta e graduale, le sta consentendo di acquisire un pizzico di fiducia, non tutti credono alle parole di Pamela Prati. Tra le più dubbiose troviamo Sonia Bruganelli, l’opinionista della settima edizione della trasmissione.

“Sto in difficoltà. Io non credo che lei abbia volontariamente usato i bambini, non era lei la regista” rivela Sonia Bruganelli come riportato testualmente dal sito “Leggo“, ove la moglie di Paolo Bonolis, benché abbia ammorbidito la sua posizione contro l’ex prima donna del “Bagaglino”, continua ad avere dei dubbi nei suoi confronti.

Difatti Pamela sottolinea i suoi dubbi: “Non posso pensare che in sei mesi non abbia avuto il momento in cui si è resa conto che c’era qualcosa che non tornava. Il problema non è se lei è complice o vittima, a oggi ha un atteggiamento di difesa o aggressione verso chi le fa notare che ci sono delle incongruenze. Non si può dire che questa storia non le abbia giovato, se lei sta qui è anche per quello che è successo. Prima di questo caso, quando si parlava di Pamela, c’erano le lire”.

Le dichiarazioni di Pamela vengono condivise da Donna Pamela, alias Pamela Perricciolo ed ex agente di Pamela Prati, che su Instagram rivela di essere stanca di questa santificazione. Prende le difese della vippona invece Marco Bellavia con un breve messaggio rilasciato su Twitter: “Mai avuto dubbi sulla sincerità di Pamela Prati”. Tra l’altro, nella diretta di giovedì, come riportato dal sito “TV Blog” l’ex conduttore di “Bim bum bam” sarà ospite del “Grande Fratello Vip” e non va escluso che possa esserci un incontro con Pamela.