GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Magalli dopo la foto pubblicata sui social: "Ha bisogno di popolarità"

La questione sulla foto pubblicata dall’opinionista Sonia Bruganelli insieme al suo amico Giancarlo Magalli resta ancora uno degli argomenti più discusti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5 che vede la conduzione di Alfonso Signorini.

Secondo molti la Bruganelli avrebbe pubblicato quello scatto su Instagram con il solo scopo di lanciare una frecciatina alla sua “rivale-collega” Adriana Volpe, dal momento che tra Magalli e l’ex conduttrice di “Ogni mattina” ci sarebbero ancora oggi delle diatribe. Tuttavia la moglie di Paolo Bonolis, negli ulitmi giorni, ha sempre smentito questa possibilità, rivelando di aver pubblicato lo scatto senza voler creare nessun dibattito pubblico.

Le ultime dichiarazioni di Magalli però hanno gettato nuovi dubbi sulla foto. Il conduttore dei “I fatti vostri”, intervistato da Silvia Toffanin nel talk show di “Verissimo“, afferma che Sonia Bruganelli avrebbe pubblicato quello scatto con il solo motivo di lanciare un attacco a distanza ad Adriana Volpe, sapendo benissimo che un gesto del genere avrebbe creato più di qualche scaramuccia social.

Sonia Bruganelli attacca Giancarlo Magalli

Nell’ultima puntata del “GF Vip”, andata in onda nella giornata del 1 ottobre, Sonia Bruganelli fa capire di aver apprezzato ben poco le parole di Magalli: “In fondo pure lui aveva bisogno della sua popolarità. Ha visto che la questione ha funzionato sui social e ha seguito la scia. Non mi pare proprio avesse altri motivi per andare ospite di Silvia Toffanin, mi pare sia molto che Magalli non si vede in tv”.

Inespattamente, come riportato testualmente da “Il Messaggero“, Adriana Volpe avrebbe spezzato una lancia a favore del suo “rivale”: “Ma come Sonia, il tuo amico ti sta smentendo? Non avevi detto che non la avevi postata apposta quella foto?”. L’argomento però termina grazie alla Volpe, ove invita Alfonso Signorini nell’archiviare definitivamente il caso e pensare alle dinamiche all’interno della casa.