La diretta del 2 marzo del “Grande Fratello Vip” verrà ricordata nei prossimi mesi per l’incredibile sfuriata tenuta dal conduttore Alfonso Signorini. Il tutto inizia quando si parla dell’attuale situazione sentimentale tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, una vicenda che sta tenendo banco da ormai svariati mesi.

L’ex volto di “Forum” ritiene che sia finita perché questa volta è stato lui a mancare di rispetto e non viceversa, facendo così capire come Antonella abbia preso la balla a balzo per concludere la loro conoscenza. Successivamente, parlando della palpata al seno fatta a Nicole Murgia, sottolinea di averlo fatto solamente per gioco e senza nessun tipo di malizia.

Per di più, continuando a rispondere alle domande del conduttore, Donnamaria cerca di continuare a giustificare il suo atteggiamento rivelando di mettere costantentemente alla prova l’altra persona con degli atteggiamenti fastidiosi, cosa che fa sia in amore che in amicizia.

Per Antonella invece la colpa del cambiamento tenuto da Edoardo nelle ultime settimane è da legare a Edoardo Tavassi, pensiero che viene concordato anche dall’opinionista Sonia Bruganelli: “Manipolatore, burattinaio. A quasi 40 anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza alcun tipo di trasporto… E stai rovinando altre persone”.

La sfuriata di Alfonso Signorini

Il fratello di Guendalina viene immediatamente difeso da Edoardo Donnamaria, parlando spesso sopra la voce di Signorini che diventa una furia: “A casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata? Siete maleducati ed egoferiti, così è impossibile lavorare”.

Successivamente Antonella ed Edoardo vengono chiamati in studio. La schermitrice campana ci tiene a sottolineare di non aver nessuna intenzione di voler perdonare la palpata fatta dal suo ex fidanzato a Nicole, mentre il vippone continua a prendere in giro Sonia facendo arrabbiare nuovamente Signorini: “Ma ti sembra educato? Stai qua con me, se non ti sta bene te ne vai a casa“.

Per Antonella la relazione è completamente finita, poiché non crede che possa esserci un seguito dopo il “Grande Fratello Vip”, mentre Edoardo la pensa in maniera differente. Infine arriva un attacco di Antonino Spinalbese nei confronti di Donnamaria, accusandolo di aver avuto un giudizio fin troppo affrettato sulla propria persona.