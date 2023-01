GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Edoardo Donnamaria e difende Antonella Fiordelisi: le sue parole

Ascolta questo articolo

Come era facilmente prevedibile anche grazie alle anticipazioni, durante la diretta del 30 gennaio del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è ritornato a parlare della storia d’amore tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

La coppia ha avuto una brusca frenata proprio una settimana prima, a causa dell’atteggiamento ritenuto troppo gentile da parte di Antonella di Edoardo nei confronti di Oriana Marzoli dopo la sua nomination. Da qui hanno passato sette giorni a lanciarsi praticamente ogni tipo di frecciatina, non parlando praticamente mai faccia a faccia ma attaccandosi quasi esclusivamente alle loro spalle.

Durante la diretta Edoardo non si tira indietro, rivelando di pensare ancora che Antonella sia una ragazza pericolosa poiché avrebbe provato in ogni modo di passare nel ruolo di vittima pur di portare avanti le sue dinamiche nella Casa più spiata d’Italia.

Le parole di Sonia Bruganelli su Edoardo Donnamaria

L’opinionista del “Grande Fratello Vip” però sembra avere le idee abbastanza chiare e si schera immediatamente con la schermitrice campana. Come riportato testualmente dal sito “Novella 2000“, Sonia Bruganelli è assolutamente convinta che Edoardo non proverebbe nulla nei confronti di Antonella e si sarebbe avvicinata a lei solamente per un po’ di visibilità.

“Sono certa che tu non sia affatto innamorato di Antonella“ ha affermato con decisione Sonia per poi aggiungere: “Una persona che si allontana da te quando tutti ce l’hanno con te, ti ama? No. Una persona che va a sfogarsi proprio con quelli che prendono in giro la tua fidanzata, come Luca e Oriana, ti ama? No”.

L’attacco però non termina qui: “Tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato le luci su di te stando accanto a lei, perché non avevi nessun tipo di prerogativa e personalità dentro quella casa. Con Antonella hai significato qualcosa. Antonella tu hai una luce, se vuoi un consiglio vai da sola per la tua strada. Lui la luce te la spegne“.