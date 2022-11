GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria

Ascolta questo articolo

Intervistata da “Casa Chi“, Sonia Bruganelli ha voluto parlare della settima edizione del “Grande Fratello Vip“. In questa circostanza, come riportato testualmente dal sito “Fanpage“, inizia esprimendo un parere sui “Donnalisi” e non nasconde di avere un parere negativo sia su Antonella Fiordelisi che Edoardo Donnamaria.

Parlando della sorpresa fatta dall’ex fidanzato di Antonella, cioè Gianluca Benincasa, durante l’ultima diretta del “GF Vip”, la moglie di Paolo Bonolis ammette che si è trattato di un momento particolare ove in molti hanno apprezzato il fatto che lei abbia deciso di non difendersi.

Nonostante questo però Sonia non sembra essere convinta dall’atteggiamento tenuto da Antonella: “Se lei fosse stata coinvolta da Edoardo non avrebbe avuto quella reazione, avrebbe detto ‘mi sono innamorata di un’altra persona’. Invece lei ha avuto paura di come sarebbe uscita da quella dinamica a livello di pubblico. Aveva capito che quella liason le poteva dare quelli che chiama i suoi follower e in quel momento la realtà ha interrotto la finzione e si è trovata spiazzata”. La Bruganelli però non nasconde che Antonella sia una ragazza forte ed a tratti anche prevedibile, affermando come sia divertente averla negli studi di Cinecittà a prescindere dal ruolo che ha deciso di avere.

Neanche su Edoardo Donnamaria l’opinionista sembra convinta, sottolineando la sua contrarietà per come il ragazzo si pone verso le donne all’interno della Casa: “Se fossi stata la madre di Edoardo mi avrebbero dovuto togliere dalla Casa con il lanciafiamme. Cioè proprio sul rapporto con le donne… un briciolo di dignità cavolo. Non so se gioca, finora come immagine di vittima non mi sembra uno che si compiaccia“.

Infine rivela che la sua preferita di questa edizione, almeno fino a questo momento, è la neo entrata Oriana Marzoli, rivelando che sarebbe disposta a darle la propria immunità a ogni puntata.