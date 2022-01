GF Vip, Sonia Bruganelli annuncia l’addio al reality e attacca Delia: "Sembra la cagna maledetta"

A quanto pare Alfonso Signorini deve cercare un nuovo volto da opinionista per la settima edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show in onda su Canale 5. Sonia Bruganelli infatti, in una recente intervista rilasciata al settimanale “Chi Magazine“, annuncia di voler prendere le distanze dal programma per cercare di sfondare in altri suoi progetti lavorativi.

Nonostante questa decisione la moglie di Paolo Bonolis ci tiene a ringraziare il conduttore per la bella esperienza fatta negli studi di Mediaset da protagonista: “Ho avuto la conferma che l’esperimento sociologico è davvero interessante. Sono felice di aver fatto parte di questa squadra. Ringrazio Signorini per avermi scelta. Il suo GF Vip mi ha fatto crescere, mi ha aiutata ad avere maggiore consapevolezza e anche a divertirmi. Ma il prossimo anno non ci sarò“.

Continuando a parlare del “GF Vip” attacca per l’ennesima volta Adriana Volpe, rivelando che attualmente non esiste nessun tipo di rapporto amichevole con la sua collega di lavoro. Concentrandosi sui concorrenti invece afferma di essere poco felice del triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorgè, poiché pensa che si sia andato fin troppo oltre. Proprio sulla modella venezuelana poi ci tiene a precisare: “Mi sembra la “cagna maledetta” della serie tv Boris: l’attrice “over carino” che non sa recitare”.

Il futuro di Sonia Bruganelli

L’obbiettivo di Sonia è quello di ritornare a lavorare insieme alla propria famiglia anche se in un ruolo decisamente più secondario: “Paolo si rimetterà in gioco con la sua scrittura, dietro le quinte, selezioneremo insieme i format o ne produrremo di nuovi per altri“.

Le voci di una presunta crisi con Paolo Bonolis sono sempre circolate sui social network, ma Sonia ha speso sempre delle belle parole su questo rapporto. In questa intervista rilasciata al giornalista Gabriele Parpiglia ci tiene a sottolineare che tra loro due c’è un forte sentimento e che loro sono riusciti a risolvere tutti i problemi di coppia affrontandoli senza paura.