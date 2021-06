GF Vip, Sonia Bruganelli ancora in trattativa: intervengono Maurizio Costanzo e Paolo Bonolis

I lavori attorno alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, gravitano. Difficile bissare l’enorme successo dello scorso anno, che ha portato il reality a durare ben 6 mesi. Squadra che vince non si cambia? Niente affatto! Una grandissima rivoluzione è in corso e l’unico ad essere confermato è stato il conduttore, Alfonso Signorini. Il cambiamento è partito proprio dagli opinionisti.

Pupo e Antonella Elia non affiancheranno Alfonso e a sostituirli sarà un duo tutto al femminile: Adriana Volpe (si tratta di un ritorno dopo l’esperienza da concorrente al GF Vip 4) e Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Se la Volpe ha ufficializzato la sua presenza, diversa è la situazione per la Bruganelli, la quale sarebbe ancora in trattativa con gli autori.

A fare il punto della situazione ci hanno pensato Bonolis e Maurizio Costanzo. Nello specifico, il conduttore è stato ospite di Costanzo e Carlotta Quadri a “Facciamo finta che“, programma condotto su R101. Durante l’intervista è stato chiesto a Paolo quale fosse il futuro della moglie al GF Vip e se effettivamente affiancherà Signorini.

Lui senza indugio alcuno ha risposto: “Ma, sembrerebbe di sì, lei è molto contenta di farlo, sembrerebbe, sento che se ne parla. Ve lo dirà lei semmai“. Bonolis però è andato oltre e ha chiesto direttamente alla moglie: “È Maurizio Costanzo, chiede se sarai tu al Grande Fratello. Dice ‘probabilmente’, che sta aspettando di firmare il contratto“.

Anche Costanzo è intervenuto dicendo la sua e confermando il piacere nel vedere Sonia cimentarsi in questa nuova esperienza sul piccolo schermo, aggiungendo: “Perché farà delle battute gagliarde“. Insomma i giochi sembrano essere fatti e a quanto pare, manca solo la firma sul contratto che con ogni probabilità avverrà il prima possibile. Nel mentre anche il cast inizia a prendere forma, con svariati nomi interessanti che vengono accostati al reality di Signorini.