GF Vip, Soleil vuole abbandonare il programma: "Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più"

Durante il televoto a tre tra Nathaly Caldonazzo, Carmen Russo e Soleil Sorgè, tre dei concorrenti della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, l’ex volto di “U&D” si posiziona solamente al secondo posto, con un incredibile distacco del 40% rispetto alla Caldonazzo.

Oltre al pubblico anche i concorrenti all’interno della casa sono rimasti totalmente sorpresi dal verdetto dal pubblico, in particolar modo Nathaly e appunto Soleil. I motivi di questa sconfitta temporanea sono impossibili da sapere, ma tanti ipotizzano che la Sorgè per difendere Katia Ricciarelli dagli ultimi comportamenti tenuti negli studi di Cinecittà avrebbe perso dei punti per strada.

L’ultimo sfogo di Soleil avvenuto dopo la diretta

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” Soleil, durante la serata dell’11 gennaio, afferma di essere pronta a lasciare il reality show. Lo sfogo viene fatto con la presenza di Manila Nazzaro: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più”.

“Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso” afferma con una certezza amarezza Soleil che, almeno in quel frangente, sembra essere convinta del suo addio. Manila, nonostante tutto, prova a farle cambiare idea spronandola ad andare avanti e non arrendersi dinanzi alla prima difficoltà: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. In questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti”.

Quasi certamente per Soleil si è trattato di uno sfogo temporaneo, poiché sapendo benissimo di essere tra le favorite per vincere la sesta edizione del “GF Vip” è dura arrivare seconda dietro a una new entry. Tale motivazione però non sarà sufficiente per convincerla per davvero ad abbandonare la casa nei prossimi giorni.