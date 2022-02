GF Vip, Soleil spezza una lancia a favore di Delia: "Merita di andare in finale"

Nella puntata di lunedì del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, si è decretato il primo finalista di questa quinta edizione. A contendersi questo ambito traguardo iniziale ci sono Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Delia Duran.

Alla fine riesce a spuntarla Delia Duran, che vince per pochi punti nei confronti di Davide Silvestri, mentre Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli devono accontentarsi del terzo e quarto posto. Per molti, compreso il cugino di Kekkò dei Modà, la sua finale non è meritata dal momento che la modella venezuelana, essendo tra le ultime entrate negli studi di Cinecittà, avrebbe meritato di guadagnarselo questo posto.

Soleil Sorgè prende le difese di Delia Duran

Come riportato da “Biccy” in maniera inaspettata l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, protagonista insieme a Delia Duran e Alex Belli del triangolo amoroso che sta facendo tanto discutere i telespettatori del “GF Vip”, ha spezzato una lancia a suo favore.

Durante una chiacchierata con Alessandro Basciano e Gianluca Costantino, tra gli ultimi entrati al “GF Vip”, Soleil fa capire che l’influencer venezuelana merita la finale più di molti concorrenti all’interno della casa: “Se la merita tanto la finale, magari a livello etico e umano no, però per la mediaticità della cosa è giusto che vada lei in finale. Meglio lei di gente che sopravvive qui dentro. Almeno lei da tre settimane sta facendo eccome TV. Quindi sai che ti dico? Lei è entrata qui dentro, l’hanno coccolata come la povera vittima? Hanno voluto accompagnarla? Adesso vi prendete che sta in finale e io sono pure felice, vi dirò di più”.

Ovviamente Soleil afferma di voler andare in finale, ma nel caso non ci riuscisse sarebbe comunque felice per il percorso fatto: “Se poi ci arrivo anche io in finale grazie al pubblico è perché sono stata capita, altrimenti io ho dato il massimo di quello che potevo dare e se non sono arrivata mi dispiace. Se ci arrivo ben venga, se non ci arrivo sono contenta lo stesso“.